Будет ли полномасштабная война: "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики решили разобраться, почему Зеленский называет эту информацию слухами

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 21 января, в 21:00 эксперты обсудят российскую агрессию против нашего государства и не только.

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В повестке вечера следующие вопросы:

Весь мир говорит о вторжении Путина в Украину в ближайшее время, а Владимир Зеленский называет эту информацию слухами. Почему?

Будет ли полномасштабная война?

Дело Порошенко: государственная измена или расправа над оппонентом?

Среди гостей студии:

Петр Порошенко – президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность";

Арсений Яценюк – лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Дмитрий Разумков – народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019-2021);

Василий Бурба – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016-2020);

Сергей Соболев – заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

Андрей Билецкий – лидер партии "Национальный корпус";

Роман Костенко – народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины.

Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины.

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Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.