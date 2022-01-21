Чи буде повномасштабна війна: "Свобода слова Савіка Шустера"

Також політики вирішили розібратися, чому Зеленський називає цю інформацію чутками

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 21 січня, о 21:00 експерти обговорять російську агресію проти нашої держави і не лише.

Реклама

На порядку денному такі питання:

Весь світ говорить про вторгнення Путіна в Україну найближчим часом, а Володимир Зеленський називає цю інформацію чутками. Чому?

Чи буде повномасштабна війна?

Справа Порошенка: державна зрада чи розправа над опонентом?

Серед гостей студії:

Петро Порошенко – президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";

Арсеній Яценюк – лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

Дмитро Разумков – народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019-2021);

Василь Бурба – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016-2020);

Сергій Соболєв – заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Андрій Білецький – лідер партії "Національний корпус";

Роман Костенко – народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу України.

Реклама

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.