Чи буде повномасштабна війна: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 21 січня, о 21:00 експерти обговорять російську агресію проти нашої держави і не лише.
На порядку денному такі питання:
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- Весь світ говорить про вторгнення Путіна в Україну найближчим часом, а Володимир Зеленський називає цю інформацію чутками. Чому?
- Чи буде повномасштабна війна?
- Справа Порошенка: державна зрада чи розправа над опонентом?
Серед гостей студії:
- Петро Порошенко – президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";
- Арсеній Яценюк – лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
- Дмитро Разумков – народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019-2021);
- Василь Бурба – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016-2020);
- Сергій Соболєв – заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
- Андрій Білецький – лідер партії "Національний корпус";
- Роман Костенко – народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України.
Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу України.
Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.