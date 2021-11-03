"Бультерьер президента": как Тищенко довел Закарпатье до бунта против Банковой

Жесткое давление Тищенко заставило местные элиты Закарпатья дать отпор центральной власти

Николай Тищенко, возглавив ячейку «Слуги народа» на Закарпатье, сразу же принялся «строить» местных чиновников. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ужгороде депутаты Областного совета Закарпатской области отправили в отставку своего главу, представителя партии "Слуга народа", Алексея Петрова. Уволенный Петров назвал голосование незаконным и обратился к правоохранителям. В скандал также вмешался глава Закарпатской областной ячейки партии "Слуга народа" Николай Тищенко, заявив, что облсовет захватили вооруженные люди, а в произошедшем видны признаки сепаратизма.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в сути конфликта в облсоветеи какую роль здесь отыграл Тищенко. Теперь мы расскажем о том, почему именно Николая Тищенко назначили "смотрящим" по Закарпатью и сможет ли он выполнить задачи президента.

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"Бультерьер президента"

Народный депутат Николай Тищенко, возглавив ячейку "Слуги народа" на Закарпатье, сразу же принялся "строить" местных чиновников. При этом он отметился меткой фразой о верности президенту Владимиру Зеленскому.

"Я – бультерьер президента. Где будет команда, где нужна будет моя работа, там я буду и работать", – заявил он журналистам.

Николай Тищенко: "Я – бультерьер президента" / Фото: Facebook

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Особое внимание нардеп уделил закарпатской таможне. Он проводил рейды на границу, общался с венгерским пограничниками и лично проверял подозрительные грузы.

"Ребята, я сказал, что будет порядок, я уже приехал в Закарпатье. Меня сюда прислал президент. Будем рубить руки", – заявил Тищенко в мае текущего года.

Тищенко заставил и.о. главы областной таможни Николая Пожо говорить о том, что жители Венгрии – наши друзья. Фото: скриншот

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"Коля не Венгерский, он Оболонский"

Однако угрозы Тищенко привели лишь к тому, что местные элиты подготовились к противостоянию с центральной властью. Об этом "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

"Тищенко поставили "смотрящим" за Закарпатьем для того, чтобы взять под контроль бизнес-потоки. В первую очередь, это таможня и контрабанда", – говорит нам политолог.

По его мнению, Офис президента и "Слуга народа" допустили ошибку, не вникнув в историю отношений Киева с этим регионом.

"На Банковой не учли, что Закарпатье, присущей Тищенко нахрапистостью, не возьмешь. Здесь нужно уметь договариваться. Коля ж не Венгерский, он Оболонский. В результате его жесткого давления власть получила отпор", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Закарпатье, присущей Тищенко нахрапистостью, не возьмешь" / Фото: Facebook

Ответ местных кланов

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"Тищенко решил показать, что власть не будет идти на поводу у местных кланов. Но голосование за отставку представителя "Слуги народа" с должности главы облсовета – это ответ власти: "Вы здесь никто". Элиты Закарпатья решили продемонстрировать, кто в регионе хозяин", – говорит нам эксперт.

Игорь Петренко: "Элиты Закарпатья продемонстрировали, кто хозяин в регионе" / Фото: Facebook

"Неудачное назначение"

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль также считает, что на Банковой ошиблись, поручив Тищенко решать вопросы Закарпатья.

"Тищенко – неудачное назначение, которое обнулило власть и рейтинг президента в регионе. Надо понимать, кто такие жители Закарпатья. Это люди, которые все понимают, но проевропейское воспитание не позволяют им говорить некоторые вещи прямо в глаза. Всех Тищенко раздражает, но люди молчат и улыбаются. А Тищенко думает, что его все любят и он там большой начальник", – говорит нам Москаль.

Экс-губернатор также добавил, что Тищенко доносит президенту неверную информацию.

"Он докладывает Зеленскому, что проверил ремонты в 49 больницах. В Закарпатской области 12 областных, 13 районных и 4 городских больницы. Всего 29. Он врет президенту также, как народу про гречку за 12 грн. Но президент ему верит, так же, как и верит в то, что Тищенко контролирует Закарпатскую область. 28 октября на заседании облсовета Закарпатье показало, что Тищенко здесь никто. Полный ноль", – резюмировал Москаль.

Геннадий Москаль: "Тищенко врет президенту так же, как народу про гречку за 12 грн". Фото: muka4evo.info