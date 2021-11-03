"Бультерьер президента": как Тищенко довел Закарпатье до бунта против Банковой

В Ужгороде депутаты Областного совета Закарпатской области отправили в отставку своего главу, представителя партии "Слуга народа", Алексея Петрова. Уволенный Петров назвал голосование незаконным и обратился к правоохранителям. В скандал также вмешался глава Закарпатской областной ячейки партии "Слуга народа" Николай Тищенко, заявив, что облсовет захватили вооруженные люди, а в произошедшем видны признаки сепаратизма.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался в сути конфликта в облсоветеи какую роль здесь отыграл Тищенко. Теперь мы расскажем о том, почему именно Николая Тищенко назначили "смотрящим" по Закарпатью и сможет ли он выполнить задачи президента.
"Бультерьер президента"
Народный депутат Николай Тищенко, возглавив ячейку "Слуги народа" на Закарпатье, сразу же принялся "строить" местных чиновников. При этом он отметился меткой фразой о верности президенту Владимиру Зеленскому.
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"Я – бультерьер президента. Где будет команда, где нужна будет моя работа, там я буду и работать", – заявил он журналистам.
Особое внимание нардеп уделил закарпатской таможне. Он проводил рейды на границу, общался с венгерским пограничниками и лично проверял подозрительные грузы.
"Ребята, я сказал, что будет порядок, я уже приехал в Закарпатье. Меня сюда прислал президент. Будем рубить руки", – заявил Тищенко в мае текущего года.
"Коля не Венгерский, он Оболонский"
Однако угрозы Тищенко привели лишь к тому, что местные элиты подготовились к противостоянию с центральной властью. Об этом "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.
"Тищенко поставили "смотрящим" за Закарпатьем для того, чтобы взять под контроль бизнес-потоки. В первую очередь, это таможня и контрабанда", – говорит нам политолог.
По его мнению, Офис президента и "Слуга народа" допустили ошибку, не вникнув в историю отношений Киева с этим регионом.
"На Банковой не учли, что Закарпатье, присущей Тищенко нахрапистостью, не возьмешь. Здесь нужно уметь договариваться. Коля ж не Венгерский, он Оболонский. В результате его жесткого давления власть получила отпор", – говорит Карасев.
Ответ местных кланов
С ним соглашается политолог Игорь Петренко.
"Тищенко решил показать, что власть не будет идти на поводу у местных кланов. Но голосование за отставку представителя "Слуги народа" с должности главы облсовета – это ответ власти: "Вы здесь никто". Элиты Закарпатья решили продемонстрировать, кто в регионе хозяин", – говорит нам эксперт.
"Неудачное назначение"
Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль также считает, что на Банковой ошиблись, поручив Тищенко решать вопросы Закарпатья.
"Тищенко – неудачное назначение, которое обнулило власть и рейтинг президента в регионе. Надо понимать, кто такие жители Закарпатья. Это люди, которые все понимают, но проевропейское воспитание не позволяют им говорить некоторые вещи прямо в глаза. Всех Тищенко раздражает, но люди молчат и улыбаются. А Тищенко думает, что его все любят и он там большой начальник", – говорит нам Москаль.
Экс-губернатор также добавил, что Тищенко доносит президенту неверную информацию.
"Он докладывает Зеленскому, что проверил ремонты в 49 больницах. В Закарпатской области 12 областных, 13 районных и 4 городских больницы. Всего 29. Он врет президенту также, как народу про гречку за 12 грн. Но президент ему верит, так же, как и верит в то, что Тищенко контролирует Закарпатскую область. 28 октября на заседании облсовета Закарпатье показало, что Тищенко здесь никто. Полный ноль", – резюмировал Москаль.
- Ранее в кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты на Бессарабском рынке в Киеве и стал называть смешные цены. Журналисты "Сегодня" сходили на этот рынок и увидели реальную стоимость продуктов.
- Также нам там рассказали, какое сало покупает Тищенко. Продавцы отметили, что нардеп – частый покупатель на Бессарабском рынке.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.