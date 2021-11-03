"Бультер'єр президента": як Тищенко довів Закарпаття до бунту проти Банкової

Жорсткий тиск Тищенка змусив місцеві еліти Закарпаття дати відсіч центральній владі

Микола Тищенко, очоливши осередок «Слуги народу» на Закарпатті, одразу почав «будувати» місцевих чиновників. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді депутати Закарпатської обласної ради відправили у відставку свого голову, представника партії "Слуга народу" Олексія Петрова. Звільнений Петров назвав голосування незаконним і звернувся до правоохоронців. У скандал також втрутився голова Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу" Микола Тищенко, заявивши, що облраду захопили озброєні люди, а у події видно ознаки сепаратизму.

Раніше сайт "Сьогодні" розбирався в суті конфлікту в облрадій у тому, яку роль тут відіграв Тищенко. Тепер ми розповімо, чому саме Миколу Тищенка призначили "смотрящим" за Закарпаттям і чи зможе він виконати завдання від президента.

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"Бультер'єр президента"

Народний депутат Микола Тищенко, очоливши осередок "Слуги народу" на Закарпатті, одразу ж взявся "строїти"місцевих чиновників. Водночас він відзначився влучною фразою про вірність президенту Володимиру Зеленському.

"Я – бультер'єр президента. Де буде команда, де потрібна буде моя робота, там я і працюватиму", – заявив він журналістам.

Микола Тищенко: "Я – бультер'єр президента" / Фото: Facebook

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Особливу увагу нардеп приділив місцевій митниці. Він проводив рейди на кордон, спілкувався з угорськими прикордонниками та особисто перевіряв підозрілі вантажі.

"Хлопці, я сказав, що буде порядок, я вже приїхав на Закарпаття. Мене сюди прислав президент. Рубатимемо руки", – заявив Тищенко у травні.

Тищенко змусив в.о. голови обласної митниці Миколу Пожо говорити про те, що жителі Угорщини – наші друзі. Фото: скріншот

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"Коля не Угорський – він Оболонський"

Однак погрози Тищенка призвели лише до того, що місцеві еліти підготувалися до протистояння із центральною владою. Про це "Сьогодні" говорить політолог Вадим Карасьов.

"Тищенка поставили "смотрящим" за Закарпаттям для того, щоб взяти під контроль бізнес-потоки. Насамперед це митниця та контрабанда", – каже нам політолог.

На його думку, Офіс президента і "Слуга народу" припустилися помилки, не вникнувши в історію відносин Києва з цим регіоном.

"На Банковій не врахували, що Закарпаття притаманній Тищенку нахрапистістю не візьмеш. Тут треба вміти домовлятися. Коля ж не Угорський – він Оболонський. Внаслідок його жорсткого тиску влада отримала відсіч", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Закарпаття нахрапистістю, яка властива Тищенку, не візьмеш" / Фото: Facebook

Відповідь місцевих кланів

З ним погоджується політолог Ігор Петренко.

"Тищенко вирішив показати, що влада не йтиме на повідку в місцевих кланів. Але голосування за відставку представника "Слуги народу" з посади голови облради – це відповідь владі: "Ви тут ніхто". Еліти Закарпаття вирішили продемонструвати, хто у регіоні господар", – каже експерт.

Ігор Петренко: "Еліти Закарпаття продемонстрували, хто господар у регіоні" / Фото: Facebook

"Невдале призначення"

Колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль також вважає, що на Банковій помилилися, доручивши Тищенку вирішувати питання Закарпаття.

"Тіщенко – невдале призначення, яке обнулило владу та рейтинг президента в регіоні. Потрібно розуміти, хто такі жителі Закарпаття. Це люди, які все розуміють, але проєвропейське виховання не дозволяють їм говорити деякі речі у вічі. Усіх Тищенко дратує, але люди мовчать і усміхаються. А Тищенко думає, що його всі люблять і він там великий начальник", – каже Москаль.

Ексгубернатор також додав, що Тищенко доносить президенту неправильну інформацію.

"Він повідомляє Зеленському, що перевірив ремонти в 49 лікарнях. У Закарпатській області 12 обласних, 13 районних та 4 міські лікарні. Усього 29. Він бреше президенту та само, як народу про гречку за 12 грн. Але президент йому вірить, як вірить і в те, що Тищенко контролює Закарпатську область. 28 жовтня на засіданні облради Закарпаття показало, що Тищенко тут ніхто. Повний нуль", – резюмував Москаль.

Геннадій Москаль: "Тищенко бреше президенту так само, як народу про гречку за 12 грн". Фото: muka4evo.info