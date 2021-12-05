Надо нечто большее: Резников объяснил "спокойную реакцию" Киева на угрозу вторжения РФ

Украина относительно спокойно реагирует на нынешнюю угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации, потому что агрессия Москвы длится уже восемь лет.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в статье для Atlantic Councilс.
По его словам, украинцы уже безразличны к попыткам российской власти отрицать право на существование Украины как страны.
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"Мы стали безразличными к непрекращающемуся потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование. Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", – сказал Резников.
По словам министра, Украина в отличие от международного сообщества достаточно спокойно отреагировала на наращивание российской военной мощи вдоль границы. При этом он указал, что это не говорит о разногласиях по поводу опасности, исходящей от РФ.
"Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", – подчеркнул Резников.
Кроме того, он напомнил, что Киев уже восемь лет противостоит российской агрессии.
"Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", – уточнил министр.
Угроза вторжения РФ
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Кроме того, Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе. Оказывается, все дело в будущих переговорах Путина и Байдена.
- Также министр обороны назвал точное количество войск РФ, готовых к вторжению. Также он очертил сроки, когда будет наибольшая угроза нападения оккупантов на нашу страну.