Треба щось більше: Резніков пояснив "спокійну реакцію" Києва на загрозу вторгнення РФ

Міністр оборони зазначив, що реакція України не вказує на розбіжності стосовно небезпеки

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна відносно спокійно реагує на нинішню загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тому що агресія Москви триває вже вісім років.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у статті для Atlantic Councilс.

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За його словами, українці вже байдужі до спроб російської влади заперечувати право існування України як країни.

"Ми стали байдужими до безперервного потоку кремлівської дезінформації і звикли до спроб російського керівництва заперечувати право України на існування. Щоб нас шокувати, знадобиться щось більше, ніж чергове нарощування російської військової сили", – сказав Резніков.

За словами міністра, Україна, на відміну від міжнародної спільноти, досить спокійно відреагувала на нарощування російської військової могутності вздовж кордону. При цьому він зазначив, що це не говорить про розбіжності стосовно небезпеки, яка походить від РФ.

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"Навпаки, ми повністю згодні з нашими західними партнерами", – наголосив Резніков.

Крім того, він нагадав, що Київ вже вісім років протистоїть російській агресії.

"Порівняно спокійна відповідь України на цю останню загрозу з боку Росії відображає довгостроковий характер конфлікту між нашими двома країнами, що продовжується. Пройшло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. З того часу російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя", – уточнив міністр.

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Загроза вторгнення РФ