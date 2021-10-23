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"Мы две разные страны": Кулеба назвал условие для восстановления отношений с РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 12:18
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Тезис Путина о том, что украинцы и русские – одна нация, не соответствует действительности
Кулеба резко высказался об отношениях РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"
Кулеба резко высказался об отношениях РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"

Отношения России и Украины снова могут наладиться, но только после того, как в Москве признают украинцев отдельной нацией, а не "одним народом" с россиянами.

Об этом сказал в интервью директору Польского Института международных отношений (PISM) Славомиру Дембскому.

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"Убежден, что у нас могут быть добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян признать реальность того, что русские и украинцы – две отдельные свободные нации, живущие в своих суверенных государствах, независимо решающие свою судьбу, включая выбор модели развития и союзов", – сказал он.

Кулеба отметил, что, к сожалению, Россия не хочет этого признавать и напала на Украину в 2014 году, а результатом стали тысячи украинских жертв и оккупация украинской территории.

"Таким образом Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами. Тезис Путина о том, что украинцы и русские – "одна нация", не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля. Украина и Россия были частью одной империи на протяжении многих десятилетий, поэтому, конечно, в нашей стране присутствуют некоторые общие культурные элементы. Однако Украина и Россия – это не только две разные страны политически. Мы две разные страны, идущие по принципиально разным траекториям развития. Украинцев не интересует насильственная ассимиляция, которую предлагает "русский мир" … Отказ от "русского мира" окончательный", – подчеркнул глава МИДа.

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Министр добавил, что за все годы советской оккупации Украина очень хорошо прочувствовала "любовь к русскому миру", потеряв миллионы украинцев, голодных и замученных в царских и советских тюрьмах.

Что думают Зеленский и Путин об отношениях РФ и Украины

  • Один из любимых тезисов президента РФ Владимира Путина – "Украина и Россия один народ". Один из его унизительных для нас "аргументов" в пользу "родства" с россиянами – это деление на великороссов, белороссов и малороссов во времена Российской империи. К последним, как известно, и относили жителей современной Украины. Путин называл Украину "детищем СССР".
  • Один из главных нарративов Кремля в отношении Украины – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". Путину даже хватило наглости сказать, мол, отношения испортились не из-за Крыма.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на вранье Путина об "одном народе". По его словам, у двух стран есть много общего – часть истории, соседство и общие трагедии, но мы точно не "один народ".
  • Президент рассказывал, что отношения Украины и украинского народа к россиянам после начала военной агрессии сломались – их просто нет, а страны стали врагами. Он объяснял, что думает об отношениях с Россией.

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