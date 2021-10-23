"Ми дві різні країни": Кулеба назвав умову для відновлення відносин з РФ

Відносини Росії і України знову можуть налагодитися, але тільки після того, як в Москві визнають українців окремою нацією, а не "одним народом" з росіянами.
Про це сказав в інтерв'ю директору Польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Славоміру Дембському.
"Переконаний, що у нас можуть бути добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян визнати реальність того, що росіяни і українці – дві окремі вільні нації, що живуть в своїх суверенних державах, незалежно вирішують свою долю, включно з вибором моделі розвитку і союзів", – сказав він.
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Кулеба зазначив, що, на жаль, Росія не хоче цього визнавати і напала на Україну в 2014 році, а результатом стали тисячі українських жертв і окупація української території.
"Таким чином Росія зруйнувала перспективу добросусідських відносин між росіянами і українцями. Теза Путіна про те, що українці і росіяни – "одна нація", не відповідає дійсності і є лише імперською фантасмагорією Кремля. Україна і Росія були частиною однієї імперії протягом багатьох десятиліть, тому, звичайно, в нашій країні присутні деякі загальні культурні елементи. Однак Україна і Росія – це не тільки дві різні країни політично. Ми дві різні країни, що йдуть по принципово різними траєкторіями розвитку. Українців не цікавить насильницька асиміляція, яку пропонує "русский мир" ... Відмова від "русского мира" остаточна", – підкреслив глава МЗС.
Міністр додав, що за всі роки радянської окупації Україна дуже добре відчула "любов до русского мира", втративши мільйони українців, голодних і замучених в царських і радянських тюрмах.
Що думають Зеленський і Путін про відносини РФ і України
- Один з улюблених тез президента РФ Володимира Путіна – "Україна і Росія один народ". Один з його принизливих для нас "аргументів" на користь "спорідненості" з росіянами – це поділ на великоросів, білоросів і малоросів за часів Російської імперії. До останніх, як відомо, і відносили жителів сучасної України. Путін називав Україну "дітищем СРСР".
- Один з головних наративів Кремля стосовно України – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших". Путіну навіть вистачило нахабства сказати, мовляв, відносини зіпсувалися не через Крим.
- У свою чергу президент Володимир Зеленський відповів на брехню Путіна про "один народ". За його словами, у двох країн є багато спільного – частина історії, сусідство і загальні трагедії, але ми точно не "один народ".
- Президент розповідав, що відносини України і українського народу до росіян після початку військової агресії зламалися – їх просто немає, а країни стали ворогами. Він пояснював, що думає про відносини з Росією.