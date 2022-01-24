Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Второй срок Зеленского под угрозой

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 16:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Социологи КМИС обнародовали результаты нового опроса
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

62,5% украинцев не поддерживают идею того, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. С осени 2021 года эта отметка выросла на 4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Реклама

Согласно данным социологов, за второй срок Зеленского выступают лишь 30,3% респондентов.

Кроме того, мнения украинцев о проведении досрочных президентских выборов разделились почти 50% на 50%. В частности, 47,2% поддерживают досрочные выборы президента, а 46,5% – не поддерживают.

Реклама

Как проводили опрос?

  • Исследование проходило 20-21 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.
  • Было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).
  • Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Второй срок Зеленского

  • 26 ноября Зеленский на пресс-конференции сообщил, что пока не принял решение о том, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом он добавил, что определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
  • Тогда же президент рассказал, что правительство Украины прорабатывает вопрос возможности голосования на выборах онлайн.
  • Зеленский убедительно выиграл президентские выборы в Украине в апреле 2019 года, во втором туре он соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

Также напомним, поддержка Порошенко растет, а Зеленского – падает: новый президентский рейтинг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Переговоры или конфликт". Как прошла встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, и какие перспективы теперь для Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Предательство, угрозы и стресс. Что предсказывают астрологи для Зеленского на 2022 год Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

110 840

заболело за неделю в Украине

+101%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять