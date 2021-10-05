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Украина стала членом Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 23:56
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Президент Греции поздравила Украину с вступлением в состав Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья
Денисова встретилась с президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулу
Денисова встретилась с президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулу

Украина стала полноправным членом Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья.

Об этом сообщает Людмила Денисова, которая находится с рабочим визитом в Греции.

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По словам Людмилы Денисовой, членство в Ассоциации, объединяющей страны на огромной территории от Амана до Лиссабона, очень важно в направлении обеспечения соблюдения прав человека на всей территории Украины. Это также еще одна важная платформа для влияния и давления на Россию с целью прекращения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"В рамках этой ассоциации Украина может обмениваться опытом реинтеграции оккупированных территорий со странами, которые также столкнулись с оккупацией. Это, в том числе, Босния и Герцеговина, Косово, Кипр", – отметила Денисова.

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Встреча с президентом

Также Людмила Денисова встретилась с Президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулу, во время которой обсудили вопросы защиты прав и свобод человека в двух странах.

"Госпожа Президент подчеркнула важность института омбудсмена в обеспечении баланса между политикой органов государственной власти и интересами общества. Взаимодействие омбудсменов будет способствовать укреплению отношений между государствами", – отметила Денисова.

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Сакелларопулу поздравила Украину с принятием в состав Ассоциации омбудсменов Средиземноморья.

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Об Ассоциации

Ассоциация омбудсменов Средиземноморья была основана 19 декабря 2008 года.

Инициатива принадлежала правозащитным институтам Ирака, Марокко, Испании и Французской Республики.

Цели Ассоциации такие:

  • Повышение осведомленности о роли институтов омбудсмена и посредника во всем средиземноморском регионе;
  • Разработка и внедрение программ обмена информацией и опытом между учреждениями-членами Ассоциации;
  • Сбор, хранение и распространение информации и результатов исследований по институтам омбудсмена;
  • Развитие отношений с учреждениями, организациями и отдельными лицами с целями, подобными целям Ассоциации.

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