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Крепкий бронированный кулак: Зеленский поздравил танкистов с профессиональным праздником

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 сентября, 12:31
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Президент в поздравлении выразил благодарность погибшим "за мирное будущее Украины"
Зеленский поблагодарил танкистов за их героизм
Зеленский поблагодарил танкистов за их героизм / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов-танкистов, ветеранов танковых войск и работников танкостроительной отрасли Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Поздравляю вас с Днем танкистов – профессиональным праздником воинов, которые уверенно и мастерски применяют грозную и мощную боевую технику, изготовленную украинскими оружейниками. Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, иx организованости, единству, уверенности в своих силах этот славный род войск есть крепким бронированным кулаком украинськоrо войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага", – говорится в поздравлении.

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Президент поблагодарил танкистов за их героизм и выразил благодарность погибшим "за мирное будущее Украины". Он отметил личный состав и ветеранов за верность военной присяге и отвагу при защите территориальной целостности Украины.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Родине. Слава украинским танкистам Слава Украине!", – поздравил глава государства.

День танкиста

Праздник отмечают каждое второе воскресенье сентября. Его основал действующий президент Украины в 1997 году – Леонид Кучма.

"Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: установить в Украине праздник – День танкистов, который будут отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября", – говорилось в указе.

Инициатива была создана в поддержку ветеранов танковых войск Украины и танкостроителей Украины.

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