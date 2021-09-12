Міцний броньований кулак: Зеленський привітав танкістів з професійним святом

Президент у привітанні висловив подяку загиблим "за мирне майбутнє України"

Зеленський подякував танкістам за їх героїзм / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ та працівників танкобудівної галузі України.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Вітаю вас iз Днем танкiстiв – професiйним святом воїнів, якi впевнено та майстерно застосовують rрiзну i потужну бойову технiку, виготовлену українськими зброярами. Завдяки професiоналiзму та високому рiвню пiдготовки вiйськовослужбовцiв-танкiстiв, їx орrанiзованостi, злаrодженостi, впевненості у своїх силах цей славетний рiд військ є мiцним броньованим кулаком українськоrо війська, здатним зупинити та зламати опiр будь-якого ворога", – йдеться в привітанні.

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Президент подякував танкістам за їх героїзм та висловив подяку загиблим "за мирне майбутнє України". Він відзначив особовий склад та ветеранів за вірність військовій присязі та відвагу під час захисту територіальної цілісності України.

"Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Батьківщині. Слава українським танкістам! Слава Україні!", – привітав глава держави.

День танкіста

Свято відзначають кожну другу неділю вересня. Його заснував чинний президент України в 1997 році – Леонід Кучма.

"Враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України у кращих традиціях попередніх поколінь постановляю: встановити в Україні свято – День танкістів, яке відзначати щорічно у другу неділю вересня", – йшлося в указі.

Ініціатива була створена на підтримку ветеранів танкових військ України та танкобудівників України.

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