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Арсений Яценюк призвал НАТО и страны свободного мира поставить Украине истребители и ПЗРК

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6 марта, 20:57
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Мы защищаем вас и наши общие ценности, подчеркнул Яценюк
Арсений Яценюк \ Фото: Скриншот ВВС
Арсений Яценюк \ Фото: Скриншот ВВС

"Если решения закрыть небо нет в повестке дня НАТО, призываю НАТО и наших партнеров из свободного мира поставить Украине истребители и ПЗРК" , – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире BBC.

Арсений Яценюк подчеркнул, что никто не ожидал такой решительности и стойкости, которую показала украинская армия: "Эксперты недооценивали силу украинцев".

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В то же время, заявил он, Украине срочно требуются поставки истребителей, противоракетных установок, зенитных установок для того, чтобы бороться против Путина.

Арсений Яценюк также призвал свободный мир не покупать российские товары: "Не покупайте российскую нефть и газ. Избавьтесь от российских активов. Жмите на Путина и россиян. Россияне должны почувствовать, что они платят цену за поддержку Путина, который убивает украинцев".

Мы защищаем нашу страну, наших людей. И мы защищаем вас и наши общие ценности. В противном случае Путин пойдет дальше. Его идея – вторгнуться в Восточную Европу, совершать преступления в Великобритании и других странах. Его цель – взорвать свободный мир", – подчеркнул он.

"Санкции, летальное оружие, единство. И украинская армия, которая борется против России. Это то, что мы можем противопоставить этому Гитлеру", – подчеркнул он.

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