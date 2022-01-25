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Зеленскому сегодня 44: в ОПУ озвучили одно пожелание президента

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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25 января, 10:07
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Сергей Никифоров рассказал, как можно поздравить главу государства
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский проведет свой день рождения – 25 января – на работе. Те, кто хочет поздравить главу государства, могут перечислить средства на благотворительность.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook.

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"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем ​​рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать вызовы, которые встали перед Украиной. А также твердой веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренни и правильны", – написал он.

Также Никифоров рассказал, как можно поздравить президента.

"Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела. Если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", – отметил пресс-секретарь главы государства.

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Перечень детских домой и реквизиты можно посмотреть в публикации Никифорова.

Как праздновал Зеленский в прошлом году

  • В 2021 году глава государства также отказался от подарков в честь своего дня рождения. Всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.
  • А народные депутаты из фракции "Слуга народа" презентовали ему книгу "Україна – козацька держава".

Ранее мы сообщали, что в Сети высмеяли борды с поздравлениями Зеленского.

Также читайте в нашем материале, чем 44-летний Владимир Зеленский отличается от своих ровесников, простых украинцев.

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