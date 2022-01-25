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Зеленському сьогодні 44: в ОПУ озвучили одне побажання президента

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 10:07
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Сергій Никифоров розповів, як можна привітати главу держави
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський проведе свій день народження – 25 січня – на роботі. Ті, хто хоче привітати главу держави, можуть перерахувати кошти на благодійність.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook.

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"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу президента і я особисто раді привітати Володимира Зеленського з днем ​​народження. Пізніше при зустрічі побажаю йому міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також твердої віри у власні переконання, бо бачу – вони щирі та правильні", – написав він.

Також Никифоров розповів, як можна привітати президента.

"Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи. Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для президента України цього дня", – зазначив прессекретар глави держави.

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Перелік дитячих будинків та реквізити можна подивитися у публікації Никифорова.

Як святкував Зеленський минулого року

  • 2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.
  • А народні депутати із фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

Раніше ми повідомляли, що у Мережі висміяли борди з вітаннями Зеленського.

Також читайте у нашому матеріалі, чим 44-річний Володимир Зеленський відрізняється від своїх ровесників, простих українців

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