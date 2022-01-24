Стефанчук рассказал, что Зеленский попросил на день рождения

Зеленский собирает средства для больницы в родном городе

Президент Украины Владимир Зеленский ( фото по центру), спикер парламента Руслан Стефанчук ( фото справа)

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует принимать подарки по случаю своего дня рождения. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге, который транслировала Украина 24.

"Насколько я знаю, предварительно такое говорили, что Владимир Александрович огласил, что он не будет принимать никаких подарков", – так спикер прокомментировал вопрос, что он будет дарить главе государства.

По словам Стефанчука, президент даст номер карточки для благотворительности и желающие смогут перевести туда деньги вместо подарка ему.

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"Это такая предварительная версия, если такое будет, я безусловно присоединюсь к такой благотворительной акции", – добавил он.

В то же времязамглавы провластной фракции Евгения Кравчук не рассказала, какой именно подарок фракция приготовила для Зеленского, так как это будет сюрприз.

25 января Владимиру Зеленскому исполняется 44 года. Ко дню рождения гаранта сайт "Сегодня" задался вопросом: что переживает простой украинский мужчина в этом возрасте – какие у него проблемы, сомнения и достижения?.

Звезды говорят, что 2022 год выдастся очень нелегким для президента Украины . В будущем президенту может грозить высокий риск выгорания, кризис смыслов и профессиональные проблемы. Такую мысль выразила политический психолог Светлана Чунихина. Это из-за того, что Зеленский занял наивысшую политическую должность в государстве в довольно молодом возрасте.

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Как праздновал Зеленский в прошлые годы

В 2021 году глава государства также отказался от подарков в честь своего дня рождения. Всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" презентовали ему книгу "Україна – козацька держава"

Владимир Александрович Зеленский стал самым молодым президентом в истории независимой Украины. Из-за этого многие оппоненты обвиняют его в неопытности и инфантильности. Но по словам Елены Рыхальской, политическая зрелость приходит с годами и с психологической зрелостью: