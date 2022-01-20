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Самый молодой президент. Психологи предупреждают, что Зеленскому грозит выгорание и профессиональный кризис

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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20 января, 10:45
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Сайт "Сегодня" выяснил, какие психологические проблемы могут подстерегать мужчину в возрасте за 40
После 40 у мужчин начинается новый кризис / Коллаж "Сегодня"
После 40 у мужчин начинается новый кризис / Коллаж "Сегодня"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 января исполнится 44 года. К дню рождения гаранта сайт "Сегодня" задался вопросом: что переживает простой украинский мужчина в этом возрасте – какие у него проблемы, сомнения и достижения?

Мы пообщались с психологами, которые и рассказали нам об особенностях мужского возраста "за сорок".

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Очередная переоценка ценностей

Отследить особенности мужской психики в конкретном возрасте сложно. Поэтому психологи отталкиваются от исследований в категории 40+. По словам специалистов, после того, как мужчина разменивает пятый десяток, он начинает анализировать, как прожил все эти годы. Кандидат психологических наук Елена Рыхальская в комментарии сайту "Сегодня" объясняет:

"Первая переоценка происходит в 30 лет. Это кризис 30-летнего возраста. То есть в университете мужчина думал, кем будет - как это произошло, достиг ли я того, о чем мечтал, или нет. Он также сравнивает свои достижения с успехами своих однокашников и друзей юности. Это некая конкуренция. А в 40 лет человек задумывается, чего он достиг не только в профессии, но и в семейной жизни".

Этот кризис, по словам экспертов, лучше всего описывает поговорка: "Седина в бороду – бес в ребро".

Елена Рыхальская: "Кризис после 40 лет обозначается народной пословицей:
Елена Рыхальская: "Кризис после 40 лет обозначается народной пословицей: "Седина в бороду — бес в ребро"/ Фото: comments.ua

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Вопросы сердечные или президентские

Политический психолог Сергей Кривуля в беседе с нашим журналистом утверждает, что у 40-летнего мужчины на первом месте стоит желание состоятся в личной жизни.

"Самое главное – это семейные отношения. Многие женятся очень рано и не понятно на ком. Поэтому к 40 годам возникают вопросы: "А правильно ли я сделал?", "Та ли эта женщина?", "Хороша ли моя семья?". Второе – это работа. Когда человек смотрит, чего достиг и задается вопросами, там ли он работал, в том ли направлении развивался... А менять жизнь уже поздновато, конечно. И человек входит в ступор. Может все бросить и начать с нуля, а может и запить", – поясняет Кривуля.

Сергей Кривуля: "К 40 годам возникают вопросы: "Та ли эта женщина?", "Хороша ли моя семья?" / Фото: Скриншот
Сергей Кривуля: "К 40 годам возникают вопросы: "Та ли эта женщина?", "Хороша ли моя семья?" / Фото: Скриншот

Возраст не означает мудрость

Владимир Александрович Зеленский стал самым молодым президентом в истории независимой Украины. Из-за этого многие оппоненты обвиняют его в неопытности и инфантильности. Но по словам Елены Рыхальской, политическая зрелость приходит с годами и с психологической зрелостью:

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"По большому счету в 20 мы еще такие "девчонки/пацаны", которые думают, что весь мир принадлежит нам. А вот после 40, когда у тебя есть уже ответственность за этот мир, ты уже принимаешь решения по-другому, и это эмоционально гораздо более обоснованные и сдержанные решения".

Сергей Кривуля добавляет к словам коллеги: у каждого мужчины процесс становления происходит по-разному. Но результат зависит и от его опыта:

"Опыт нарабатывается не годами, а событиями. Есть мужчины, которые остаются мальчиками и в 60 лет, а есть те, которые взрослеют и в 20 лет. Президент не совсем пока компетентен в том, чем занимается, это видно. Он не знает, что делать, он как мальчик, который попал в компанию больших дядек, с которыми он не может найти толком общий язык".

А что будет дальше?

В будущем президенту может грозить высокий риск выгорания, кризис смыслов и профессиональные проблемы. Такую мысль выразила политический психолог Светлана Чунихина. Это из-за того, что Зеленский занял наивысшую политическую должность в государстве в довольно молодом возрасте.

"Резкий и неспланированный карьерный взлет может оказаться достаточно травматичным. С одной стороны, пиковые эмоции и нагрузки, к которым человек не готовился, могут стать причиной психологического истощения и выгорания. С другой стороны, к власти быстро привыкают – настолько, что некоторые ученые говорят о возникновении зависимости от власти. После завершения каденции для Владимира Зеленского неизбежно встанет вопрос: а что дальше? И не факт, что возвращение в прежнюю карьеру станет для него реалистичным сценарием", – делится с "Сегодня" Чунихина.

Светлана Чунихина: "Пиковые эмоции и нагрузки могут стать причиной психологического выгорания" / Фото: www.ukrinform.ua
Светлана Чунихина: "Пиковые эмоции и нагрузки могут стать причиной психологического выгорания" / Фото: www.ukrinform.ua

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