Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський присвоїв звання Герой України 12 воїнам, із них шестеро посмертно

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 01:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські захисники безстрашно вступили у бій із ворогом
Шістьом з військових звання присвоєно посмертно. Колаж "Сьогодні"
Шістьом з військових звання присвоєно посмертно. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння Герою України 12 військовослужбовцям, які захищали і продовжували захищати нашу країну від російських окупантів.

Про це він повідомив у вечірньому брифінгу за підсумками п'ятої доби війни.

Реклама

Деталі

Високе звання з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно шістьом захисникам:

  • Підполковник Вагорівський Едуард Миколайович (Посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися у повітря.
  • Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (Посмертно). Рятував побратимів, відвернув він вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога.
  • Підполковник Матуляк Геннадій Васильович (Посмертно). Біла Церква. Знищив скупчення техніки ворога.
  • Лейтенанту Молчану Віталію Анатолійовичу (Посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.
  • Полковнику Оксанченко Олександру Яковичу (Посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи він ворожу авіацію.
  • Старшому лейтенанту Радіону В'ячеславу Денисовичу (Посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" удостоєно:

  • Старшому лейтенантові Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту із озброєнням.
  • Бригадного генерала Красильникова Дмитра Сергійовича, командира оперативно-тактичного угруповання "Північ". Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей та техніку. І не пустив ворога до Харкова з Луганської області.
  • Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивело підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога та особисто знищило два російські вертольоти та один літак.
  • Полковник Мостовий Олександр Володимирович. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два вертольоти Мі-24, чим не допустив висадку десанту із озброєнням.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Дуже ефективно захищає Маріуполь.
  • Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

Що відбувається 28 лютого

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Жителі Миколаївської області формують загони для захисту від мародерів та бандитів Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Завершилися переговори між Україною та РФ — Подоляк Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти