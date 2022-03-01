Зеленський присвоїв звання Герой України 12 воїнам, із них шестеро посмертно

Українські захисники безстрашно вступили у бій із ворогом

Шістьом з військових звання присвоєно посмертно. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння Герою України 12 військовослужбовцям, які захищали і продовжували захищати нашу країну від російських окупантів.

Про це він повідомив у вечірньому брифінгу за підсумками п'ятої доби війни.

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Деталі

Високе звання з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно шістьом захисникам:

Підполковник Вагорівський Едуард Миколайович (Посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися у повітря.

(Посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися у повітря. Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (Посмертно). Рятував побратимів, відвернув він вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога.

(Посмертно). Рятував побратимів, відвернув він вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога. Підполковник Матуляк Геннадій Васильович (Посмертно). Біла Церква. Знищив скупчення техніки ворога.

(Посмертно). Біла Церква. Знищив скупчення техніки ворога. Лейтенанту Молчану Віталію Анатолійовичу (Посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

Полковнику Оксанченко Олександру Яковичу (Посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи він ворожу авіацію.

(Посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи він ворожу авіацію. Старшому лейтенанту Радіону В'ячеславу Денисовичу (Посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" удостоєно:

Старшому лейтенантові Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту із озброєнням.

Бригадного генерала Красильникова Дмитра Сергійовича, командира оперативно-тактичного угруповання "Північ". Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей та техніку. І не пустив ворога до Харкова з Луганської області.

Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивело підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога та особисто знищило два російські вертольоти та один літак.

Полковник Мостовий Олександр Володимирович. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два вертольоти Мі-24, чим не допустив висадку десанту із озброєнням.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Дуже ефективно захищає Маріуполь.

Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

Що відбувається 28 лютого