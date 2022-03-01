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Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 воинам, из них шестеро посмертно

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 марта, 01:53
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Украинские защитники бесстрашно вступили в бой с врагом
Шестерым из военных звания присвоены посмертно. Коллаж "Сегодня"
Шестерым из военных звания присвоены посмертно. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении Герой Украины 12 военнослужащим, защищавшим и продолжающим защищать нашу страну от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в вечернем брифинге по итогам пятых суток войны.

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Подробности

Высокое звание с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно шести защитникам:

  • Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
  • Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
  • Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
  • Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
  • Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" удостоены:

  • Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
  • Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывело подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.
  • Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
  • Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

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