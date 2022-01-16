Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Влада Події

Оце так збіг! Порошенко порівняв себе з Навальним

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 18:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
П'ятий президент України заявив, що довіряє Верховному суду більше, ніж Печерському
Олексій Навальний (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч).
Олексій Навальний (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що його приїзд в Україну схожий із поверненням російського опозиціонера Олексія Навального в Росію.

Про це він сказав під час пресконференції в Українському домі у Варшаві, зазначається в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Ззовні, якщо ти не знаєш внутрішніх реалій, схоже з поверненням Навального в Росію. Мені мій адвокат підказав, я це не усвідомлював... Виявляється, Навальний прилетів до Москви 17 січня. Ми не вибирали ці асоціації", – сказав він.

На думку Порошенка, люди, які оточують президента України Володимира Зеленського, а також, можливо, і сам Зеленський, дуже хочуть перетворити Україну на щось подібне структурно до Росії.

"Він (Володимир Зеленський – ред.) сам буде схожий на Путіна і його відносини з опозицією базуватимуться на тих самих принципах, що і в Росії.

Реклама

Що треба зробити з лідером опозиції, щоб не програти йому вибори? Янукович запропонував абсолютно конкретне питання: свого тодішнього опонента – пані Тимошенко – треба зняти з виборів шляхом того, щоб помістити її за ґрати", – сказав Порошенко.

Порошенко: "Україна – не Росія"

За словами п'ятого президента, він не може сказати, що в захваті від судової системи:

"Попри зовнішню схожість і певні атрибути, як із Навальним... Україна – не Росія. Політичні переслідування ми зробити не дамо.

Реклама

Я не можу сказати, що в захваті від судової системи, але ті елементи судової системи, які були створені та переформатовані – це Верховний суд та Антикорупційний суд. Я можу сказати, що довіряю їм значно більше, ніж Печерському суду. І вони доводять це неодноразово".

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва із закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Підозра п'ятому президентові

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Захоплять аеропорт, вимкнуть опалення та погасять зв'язок: навіщо Росії потрібна атака хакерів по Україні перед вторгненням Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
Анна Ткаченко Таємне послання Росії: на переговори про Україну США відправили "сріблясту лисицю" з бурштиновим амулетом Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

51 985

захворіло за тиждень в Україні

+86%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти