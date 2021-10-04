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"Питання зникли?" – Разумков про зрив зустрічі зі "слугами"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 13:53
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Спікер Верховної Ради прокоментував, чому не відбулася зустріч з депутатами партії "Слуга народу"
"Слуги" вимагають відставки спікера ВР Дмитра Разумкова
"Слуги" вимагають відставки спікера ВР Дмитра Разумкова / Фото: AFP

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, якого монобільшість хоче відправити у відставку, прокоментував, чому депутати від "Слуги народу" відмовилися від зустрічі з ним.

"Питання, напевно, зникли. Я не знаю. Ви ж розумієте, перший робочий день, не з усіма депутатами зміг поспілкуватися. Було направлено лист, офіційно. Я запропонував зустрітися. Я вважаю, що це нормально, якщо є, ви говорите, мільйон претензій, їх треба ж висловлювати. Тому що на якусь претензію ти можеш дати відповідь, на якусь, напевно, ні. Але це діалог. Парламент в Україні це насамперед місце для діалогу", – сказав він під час брифінгу.

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Разумков додав, що сьогодні отримав офіційний лист від голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що вони не вважають за доцільне проводити таку зустріч.

"Я зробив свій крок, я вважаю, що це правильно. Вони вважають, що це не потрібно. Якщо не потрібно – добре", – підсумував спікер ВР.

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Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
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