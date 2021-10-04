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"Вопросы исчезли?" – Разумков о срыве встречи со "слугами"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 октября, 13:53
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Спикер Верховной Рады прокомментировал несостоявшуюся встречу с депутатами партии "Слуга народа"
"Слуги" требуют отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова
"Слуги" требуют отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова / Фото: AFP

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого монобольшинство хочет отправить в отставку, прокомментировал, почему депутаты от "Слуги народа" отказались от встречи с ним.

"Вопросы, наверное, исчезли. Я не знаю. Вы же понимаете, первый рабочий день, не со всеми депутатами смог пообщаться. Было направлено письмо, официально. Я предложил встретиться. Я считаю, что это нормально, если есть, вы говорите, миллион претензий, их надо же высказывать. Потому что на какую-то претензию ты можешь дать ответ, на какую-то, наверное, нет. Но это диалог. Парламент в Украине это в первую очередь место для диалога", – сказал он во время брифинга.

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Разумков добавил, что сегодня получил официальное письмо от главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что они не считают целесообразным проводить такую ​​встречу.

"Я сделал свой шаг, я считаю, что это правильно. Они считают, что это не нужно. Если не нужно – хорошо", – подытожил спикер ВР.

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Как развивались события

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
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