У німецький парламент вперше увійдуть жінки-трансгендери (фото)

Одна з них – Тесса Гансерер – зробила камінг-аут в 2019 році у віці 41

Гансерер (ліворуч) і Славік (праворуч) представляють партію "Зелених". Фото: колаж "Сьогодні"

У Бундестаг вперше в історії Німеччини увійдуть дві жінки-трансгендери. Обидві вони представляють партію "Зелених".

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

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Йдеться про Тессу Гансерер. Вона набрала 22,6 відсотка голосів виборців. За словами 44-річної Гансерер, це "чудовий результат", який є ознакою відкритого і терпимого суспільства.

"Від щирого серця дякую вам за довіру, виявлену виборцями. Я все ще вражена, але я дійсно з нетерпінням чекаю нової роботи в Берліні!", – написала Гансерер в Twitter.

Тесса Гансерер подякувала виборцям за довіру. Фото: Twitter

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Другим депутатом-трансгендером в Бундестазі стане Ніке Славік, також обрана від "Зелених" у виборчому окрузі Леверкузен – Кельн IV. Вона вже назвала підсумок голосування "історичним" і зазначила, що все ще не може повірити в своє обрання в Бундестаг.

"Божевілля! Я досі не можу в це повірити, але з цим історичним результатом виборів я обов'язково буду членом наступного Бундестагу. Дякую, дякую, дякую всім, хто підтримав мене і проголосував за "Зелених" сьогодні", – написала вона в Facebook.

Ніке Славік радіє перемозі. Фото: Twitter

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Як зазначає Der Tagesspiegel, раніше в Бундестазі був тільки один трансгендер – Крістіан Шенк. Однак він покинув парламент після закінчення своїх повноважень у 2002 році.

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Що відомо про Тессу

Тесса Гансерер – представниця парламенту Баварії, яка раніше була відома як депутат Маркус Гансерер.

Вперше 41-річний Маркус Гансерер заявив про те, що є трансгендером, в листопаді 2018 року. Однак тоді він зазначав, що в ньому співіснують дві гендерних ідентичності – чоловіча і жіноча – і не демонстрував жіночий образ в парламенті.

Тесса зробила камінг-аут в 2019 році у віці 41.

Вона виступає за зміну загальнонаціонального законодавства про транссексуалів і їх права. На її думку, у громадян ФРН повинна бути можливість вже після народження змінити стать в паспорті.

Два роки Тессі треба було, щоб зізнатися дружині і 10 років – щоб зробити камінг-аут.

Раніше ми повідомляли, що в 2021 трансгендер вперше в історії увійшов до уряду США.

Також нагадаємо, перша спортсменка-трансгендер провалилася на Олімпіаді.