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В немецкий парламент впервые войдут женщины-трансгендеры (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 сентября, 15:13
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Одна из них – Тесса Гансерер – совершила каминг-аут в 2019 году в возрасте 41 года
Гансерер (слева) и Славик (справа) представляют партию "Зеленых". Фото: коллаж "Сегодня"
Гансерер (слева) и Славик (справа) представляют партию "Зеленых". Фото: коллаж "Сегодня"

В Бундестаг впервые в истории Германии войдут две женщины-трансгендеры. Обе они представляют партию "Зеленых".

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

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Речь идет о Тессе Гансерер. Она набрала 22,6 процента голосов избирателей. По словам 44-летней Гансерер, это "превосходный результат", который является признаком открытого и терпимого общества.

"От всей души благодарю вас за доверие, проявленное избирателями. Я все еще потрясена, но я действительно с нетерпением жду новой работы в Берлине!", – написала Гансерер в Twitter.

Тесса Гансерер поблагодарила избирателей за доверие. Фото: Twitter
Тесса Гансерер поблагодарила избирателей за доверие. Фото: Twitter

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Вторым депутатом-трансгендером в Бундестаге станет Нике Славик, также избранная от "Зеленых" в избирательном округе Леверкузен — Кельн IV. Она уже назвала итог голосования "историческим" и отметила, что все еще не может поверить в свое избрание в Бундестаг.

"Безумие! Я до сих пор не могу в это поверить, но с этим историческим результатом выборов я обязательно буду членом следующего Бундестага. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто поддержал меня и проголосовал за "Зеленых" сегодня", – написала она в Facebook.

Нике Славик радуется победе. Фото: Twitter
Нике Славик радуется победе. Фото: Twitter

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Как отмечает Der Tagesspiegel, ранее в Бундестаге был только один трансгендер – Кристиан Шенк. Однако он покинул парламент по окончанию своих полномочий в 2002 году.

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Что известно о Тессе

  • Тесса Гансерер — представительница парламента Баварии, которая ранее была известна как депутат Маркус Гансерер.
  • Впервые 41-летний Маркус Гансерер заявил о том, что является трансгендером, в ноябре 2018 года. Однако тогда он отмечал, что в нем сосуществуют две гендерных идентичности – мужская и женская – и не демонстрировал женский образ в парламенте.
  • Тесса совершила каминг-аут в 2019 году в возрасте 41 года.
  • Она выступает за изменение общенационального законодательства о транссексуалах и их права. По ее мнению, у граждан ФРГ должна быть возможность уже после рождения изменить пол в паспорте.
  • Два года Тессе потребовалось, чтобы признаться жене и 10 лет – чтобы совершить каминг-аут.

Ранее мы сообщали, что в 2021 трансгендер впервые в истории вошел в правительство США.

Также напомним, первая спортсменка-трансгендер провалилась на Олимпиаде.

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