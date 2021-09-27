В немецкий парламент впервые войдут женщины-трансгендеры (фото)

В Бундестаг впервые в истории Германии войдут две женщины-трансгендеры. Обе они представляют партию "Зеленых".
Об этом сообщает немецкое издание Stern.
Речь идет о Тессе Гансерер. Она набрала 22,6 процента голосов избирателей. По словам 44-летней Гансерер, это "превосходный результат", который является признаком открытого и терпимого общества.
"От всей души благодарю вас за доверие, проявленное избирателями. Я все еще потрясена, но я действительно с нетерпением жду новой работы в Берлине!", – написала Гансерер в Twitter.
Вторым депутатом-трансгендером в Бундестаге станет Нике Славик, также избранная от "Зеленых" в избирательном округе Леверкузен — Кельн IV. Она уже назвала итог голосования "историческим" и отметила, что все еще не может поверить в свое избрание в Бундестаг.
"Безумие! Я до сих пор не могу в это поверить, но с этим историческим результатом выборов я обязательно буду членом следующего Бундестага. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто поддержал меня и проголосовал за "Зеленых" сегодня", – написала она в Facebook.
Как отмечает Der Tagesspiegel, ранее в Бундестаге был только один трансгендер – Кристиан Шенк. Однако он покинул парламент по окончанию своих полномочий в 2002 году.
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Что известно о Тессе
- Тесса Гансерер — представительница парламента Баварии, которая ранее была известна как депутат Маркус Гансерер.
- Впервые 41-летний Маркус Гансерер заявил о том, что является трансгендером, в ноябре 2018 года. Однако тогда он отмечал, что в нем сосуществуют две гендерных идентичности – мужская и женская – и не демонстрировал женский образ в парламенте.
- Тесса совершила каминг-аут в 2019 году в возрасте 41 года.
- Она выступает за изменение общенационального законодательства о транссексуалах и их права. По ее мнению, у граждан ФРГ должна быть возможность уже после рождения изменить пол в паспорте.
- Два года Тессе потребовалось, чтобы признаться жене и 10 лет – чтобы совершить каминг-аут.
Ранее мы сообщали, что в 2021 трансгендер впервые в истории вошел в правительство США.
Также напомним, первая спортсменка-трансгендер провалилась на Олимпиаде.