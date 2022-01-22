У Німеччині заперечують підготовку евакуації своїх дипломатів з України

У Міністерстві закордонних справ Німеччини спростували інформацію ЗМІ про те, що готується евакуація сімей співробітників посольства в Україні.
Через українську кризу Федеральне міністерство закордонних справ на даний час не вживає "жодних заходів щодо скорочення співробітників посольства" або членів їхніх сімей, пише RND.
"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних місій в Україні, а також у тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні", – цитує видання заяву Міністерства закордонних справ Німеччини.
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Чутки про евакуацію
Раніше німецька газета Bild повідомила, що Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів працівників посольства Німеччини в Україні. Нібито працівників сімей тих, хто працює в посольстві, планується вивезти з країни, якщо ситуація ще більше погіршиться. Зазначалося, що йдеться лише про план, а не про тверді наміри.
Раніше про евакуацію співробітників свого посольства в Україні, за чутками, замислилися у США. ЗМІ повідомляють, що евакуація дипломатів може розпочатися вже цього понеділка, 24 січня.
Загроза вторгнення в Україну
- Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ. Тому в Україні та світі заговорили про те, що не виключено початок великої війни.
- У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.
- Україна почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози з боку Білорусі, де також спостерігається скупчення російських військ – про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
- Телеканал CNN розповів, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.