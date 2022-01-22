В Германии отрицают подготовку эвакуации своих дипломатов из Украины

В Министерстве иностранных дел Германии опровергли информацию СМИ о том, что готовится эвакуация семей сотрудников посольства страны в Украине.
В связи с украинским кризисом Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время не принимает "никаких мер по сокращению сотрудников посольства" или членов их семей, пишет RND.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", — цитирует издание заявление Министерства иностранных дел Германии.
Далее по теме
Слухи об эвакуации
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине. Якобы сотрудников семей тех, кто работает в посольстве, планируется вывезти из страны, если ситуация еще больше ухудшится. Отмечалось, что речь пока идет лишь о плане, а не о твердых намерениях.
Ранее об эвакуации сотрудников своего посольства в Украине, по слухам, задумались в США. СМИ сообщают, что эвакуация дипломатов может начаться уже в этот понедельник, 24 января.
Угроза вторжения в Украину
- Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск. Поэтому в Украине и мире заговорили о том, что не исключено начало большой войны.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
- Украина начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы со стороны Беларуси, где также наблюдается скопление российских войск — об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
- Телеканал CNN рассказал, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.