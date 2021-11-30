До "Єдиної Росії" вступила сотня жителів Донбасу: реакція МЗС України

Москва намагається вижати максимум із силового захоплення, кажуть в МЗС

100 жителів ОРДЛО з російськими паспортами вступили до партії Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

У Держдумі РФ заявили, що 100 жителів ОРДЛО з російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія". У МЗС України вже відреагували.

Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо?

Про вступ жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу до лав "Єдиної Росії" повідомив депутат Держдуми Віктор Водолацький. Він перебуває в окупованому Донецьку.

"За дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" (Андрія Турчака. – Ред.) перші 100 жителів Донбасу – громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", – сказав він.

Раніше повідомляли, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" з керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

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Реакція МЗС України

У МЗС України заявили, що жодні партійні квитки "Єдиної Росії" чи обіцянки політичних кар'єр для "чиновників" окупаційної адміністрації не компенсують жителям Донбасу того горя та злиднів, які принесла російська окупація.

Україна неодноразово заявляла, що не визнає російських паспортів, які були нав'язані українським громадянам на окупованих територіях. Те, що Москва веде політичну агітацію та відкриває осередки партій на українській території, суперечить її міжнародним зобов'язанням.

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвали це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення зашкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти примусово нав'язують отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Раніше ми повідомляли, що Росія купуватиме товари "ДНР" та "ЛНР".

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Також нагадаємо, чим Росія озброїла бойовиків на Донбасі в листопаді – дані української розвідки.