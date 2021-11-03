У Путіна тундра горить: Байден розлютив Кремль "вогненною" заявою

На глобальній конференції ООН з клімату COP26 , яка проходить зараз у Глазго (Шотландія), стає все спекотніше. Світові лідери починають звинувачувати один одного в тому, що вони ігнорують колосальну шкоду, яку завдають всій світовій екосистемі лісові пожежі. Зокрема, президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін пригадали один одному палаючу тундру і ліси Каліфорнії, що згоріли.
"Бла-бла-бла"
Спочатку Байден під час свого виступу в Глазго обурився тим фактом, що на конференцію не прилетіли президент Росії та голова КНР Сі Цзіньпінь.
"У нього тундра горить! Буквально горить тундра. Має серйозні кліматичні проблеми. І він мовчить про готовність щось робити", – передала слова Байдена американська газета The New York Times .
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Через добу надійшла відповідь Кремля.
"З подібною постановкою питання ми не згодні. Кліматичні дії Росії не мають на меті бути приуроченими до якогось заходу. Ми, звичайно, не применшуємо значення заходу в Глазго, але дії Росії щодо клімату мають послідовний і дуже серйозний продуманий характер. Переконаний, коли відбудеться чергове спілкування двох президентів, я думаю, що у президента Путіна буде чудова нагода розповісти президенту Байдену про те, що ми робимо для клімату", – передає слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова агенція "Інтерфакс".
Реальність
Згідно з офіційними даними Інформаційної системи дистанційного моніторингу лісових пожеж Федерального агентства лісового господарства РФ, 2021 рік перевищив усі відомі раніше показники лісових пожеж. Площа, пройдена лісовими пожежами з початку року до 16 вересня — понад 18,13 млн га, у рекордний за лісовими пожежами 2012 рік було 18,11 мільйона за весь рік.
Найбільше пожеж було в Якутії, у Красноярському краї, в Іркутській області. У Ленінградській області спалахнули торфовища, сильно горів ліс у Карелії.
За даними міжнародної екологічної організації Greenpeace:
- блискавки стають причиною лісових пожеж у РФ приблизно 10% випадків;
- частина пожеж на діяльності лісників, які підпалюють місця санітарної рубки;
- в інших випадках це багаття, кинутий недопалок, спалювання трави навесні та восени, перегрітий глушник, іскри та окалини з вихлопної труби трактора, тліючи пижи від рушничних патронів мисливців, а іноді і від кинутих пляшок з водою та битого скла, які спрацьовують як лінзи.
Світова тенденція
Згідно доповіді ЮНЕСКО, яка розглядалася на конференції ООН з клімату, десять із 257 лісів-заповідників ЮНЕСКО, у тому числі один російський, за останні 10 років стали джерелами шкідливих викидів вуглекислого газу. Всьому виною лісові пожежі. Йдеться про державний заповідник "Убсунурська улоговина", російська частина якого знаходиться в Республіці Тива.
Дослідження, що торкнулося періоду з 2001 по 2020 рік, показало, що десять зазначених у доповіді заповідників за цей період поглинули більше вуглецю, ніж виділили. Йдеться про зони, що особливо охороняються національними урядами, розташовані на різних континентах, пише Бі-Бі-Сі
Конференція у Глазго
- Два тижні у Глазго (Шотландія) проходитимуть зустрічі високопоставлених політиків, екологів та активістів у рамках глобальної конференції ООН з клімату, у якій беруть участь більшість країн світу. Саміт був відкладений на рік через пандемію і стане найбільшим міжнародним постковідним форумом з 2019 року.
- До цієї конференції було підготовлено доповідь Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), яка свідчить, що нам не уникнути подальшого підвищення температури, а вже зараз потрібно вводити різкі заходи щодо захисту клімату.
- На полях саміту COP26 у Глазго президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом ситуацію з безпекою на Донбасі .
- Шведська екоактивістка Грета Тунберг вже встигла звинуватити світових лідерів у бездіяльності у питанні зміни клімату та закликала їх припинити "бла-бла-бла".