У Путина тундра горит: Байден разозлил Кремль "огненным" заявлением

Пока политики занимались "бла-бла-бла", десять заповедников в последние годы поглотили больше углерода, чем выделили

Пока горят леса в Сибири, Путин будет рассказывать, как он с ними ведет борьбу / "Коллаж "Сегодня"

На глобальной конференции ООН по климату COP26, которая проходит сейчас в Глазго (Шотландия), становится все жарче. Мировые лидеры начинают обвинять друг друга в том, что они игнорируют колоссальный ущерб, который наносят всей мировой экосистеме лесные пожары. В частности, президенты США Джо Байден и России Владимир Путин припомнили друг другу пылающую тундру и сгоревшие леса Калифорнии.

"Бла-бла-бла"

Сначала Байден во время своего выступления в Глазго возмутился тем фактом, что на конференцию не прилетели президент России и председатель КНР Си Цзиньпинь.

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"У него тундра горит! Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", – передала слова Байдена американская газета The New York Times.

Через сутки поступил ответ Кремля. "С подобной постановкой вопроса мы не согласны. Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно, не умаляем значения мероприятия в Глазго, но действия России по климату носят последовательный и очень серьезный продуманный характер. Убежден, когда состоится очередное общение двух президентов, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", – передает словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".

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Реальность

Согласно официальным данным Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства РФ, 2021 год превысил все известные ранее показатели по лесным пожарам. Площадь, пройденная лесными пожарами с начала года до 16 сентября — больше 18,13 млн га, в рекордный по лесным пожарам 2012 год было 18,11 миллиона за весь год.

Больше всего пожаров было в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области. В Ленинградской области загорелись торфяники, сильно горел лес в Карелии.

За 2021 год Greenpeace еще не делала подобную карту, однако уже ясно, что точек с пожарами будет на 30% больше

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По данным международной экологической организации Greenpeace:

молнии становятся причиной лесных пожаров в РФ примерно в 10% случаев;

часть пожаров приходится на деятельность лесников, которые поджигают места санитарной рубки;

в остальных случаях это костер, брошенный окурок, сжигания травы весной и осенью, перегретый глушитель, искры и окалины из выхлопной трубы трактора, тлеющих пыжей от ружейных патронов охотников, а иногда и от брошенных бутылок с водой и битого стекла, которые становятся "линзами".

Мировая тенденция

Согласно докладу ЮНЕСКО, который рассматривался на конференции ООН по климату, десять из 257 лесов-заповедников ЮНЕСКО, в том числе один российский, за последние 10 лет стали источниками вредных выбросов углекислого газа. Всему виной лесные пожары. Речь идет о государственном заповеднике "Убсунурская котловина", российская часть которого находится в Республике Тыва.

Исследование, затронувшее период с 2001 по 2020 год показало, что десять указанных в докладе заповедников за этот период поглотили больше углерода, чем выделили. Речь идет об особо охраняемых национальными правительствами зонах, расположенных на разных континентах, пишет Би-Би-Си.

Конференция в Глазго