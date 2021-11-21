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"Росія розширюватиметься": у Путіна заявили про приєднання нових земель

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 листопада, 10:36
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Сурков розповів про перспективи розвитку Росії
Екс-радник Путіна розповів про майбутнє Росії
Екс-радник Путіна розповів про майбутнє Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Тенденції глобального розвитку обіцяють появу в Росії нових територій. Про це заявив колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, пише видання "Актуальні коментарі".

За його словами, зараз світ "насолоджується своєю багатополярністю" та парадом суверенітетів, але в новому історичному циклі від цього багатополяр'я не залишиться і сліду.

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"Поки що світ насолоджується своєю багатополярністю, парадом пострадянських націоналізмів і суверенітетів. Але в наступному історичному циклі забуті сьогодні глобалізація та інтернаціоналізація повернуться і накриють це сутінкове Багатополяр'я. І Росія отримає свою частку в новому всесвітньому збиранні земель (вірніше, просторів), одного з небагатьох глобалізаторів", – сказав він.

Сурков також пояснив, що Росія розвиватиметься не тому, що це добре чи погано, а "тому що це фізика".

Сурков та Україна

Сурков неодноразово різко висловився на адресу України та запевняв, що Росія продовжить застосовувати силу проти неї і навіть натякнув, що кордони нашої країни знову можуть бути змінені.

25 січня 2020 року стало відомо про несподіваний звільнення помічника президента РФ Владислава Суркова з держслужби, тим самим він більше не займатиметься т.зв. "Л/ДНР". У питаннях України його замінив екс-заступник глави Адміністрації президента РФ, а тепер уже новий помічник господаря Кремля Дмитро Козак. Читайте детальніше, що відомо про нового куратора "Л/ДНР" .

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18 лютого 2020 року Владислава Суркова, який вважався "куратором" донбаських бойовиків у Кремлі, офіційно звільнили з посади радника президента РФ.

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