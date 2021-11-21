"Россия будет расширяться": у Путина заявили о присоединении новых земель

Сурков рассказал о перспективах развития России

Экс-советник Путина о будущем РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Тенденции глобального развития обещают появление у России новых территорий. Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, пишет издание "Актуальные комментарии".

По его словам, сейчас мир "наслаждается своей многополярностью" и парадом суверенитетов, но в новом историческом цикле от этого многополярья не останется и следа

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"Пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов", – сказал он.

Сурков также объяснил, что Россия будет развиваться не потому, что это хорошо или плохо, а "потому что это физика".

Сурков и Украина

Сурков неоднократно резко высказался в адрес Украины и уверен, что Россия продолжит применять силу против нее и даже намекнул, что границы нашей страны снова могут быть изменены.

25 января 2020 года стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". В вопросах Украины его заменил экс-заместитель главы Администрации президента РФ, а теперь уже новый помощник хозяина Кремля Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

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18 февраля 2020 года Владислава Суркова, который считался "куратором" донбасских боевиков в Кремле, официально освободили от должности советника президента РФ.