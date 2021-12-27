РФ масово заселяє Крим – Данілов назвав кількість росіян

Стратегічним завданням Росії є зміни складу населення півострова

Росія створює в оккупованому Криму плацдарм для впливу в регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія та окупаційна адміністрація Криму робить все можливе, щоб більше росіян переїхало на півострів. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пишуть Крим.Реалії .

"Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять – плацдарм, для того, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні. Там йде зараз переозброєння. Там сьогодні постійно проходять навчання. Більше того, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди". понад 600 тисяч громадян Російської Федерації заселили територію Криму", – сказав він.

Українські правозахисники вважають, що реальні цифри переміщених росіян більші за ті, які дає російська статистика. Скільки жителів півострова нарахувала російська статистика, стане відомо у січні, коли будуть оголошені результати всеросійського перепису.

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За словами голови Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, стратегічним завданням Росії є змінити склад населення

"Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один із напрямків – це переміщення мілітаризованого населення. Вони переміщуються вже не як у відрядження, а на постійну роботу, тобто вони переміщуються зі своїми сім'ями. Тобто, якщо йдеться про одного ФСБ-шника, то, насправді, можемо множити на 3. Тому що він, наприклад, приїжджає з дружиною і дитиною. І це втричі більше мілітаризованого населення, яке прямує в окупований Крим. І зрозуміло, що воно повністю не просто лояльне, воно підконтрольно Кремлю", – наголосила вона.

Такої ж думки дотримується і керівник Прокуратури АРК Ігор Поночовний. Він зазначив, що РФ робить усе можливе, щоби більше росіян переїхало до Криму.

"Держава та окупаційна адміністрація робить все можливе, щоб більше росіян переїхало до Криму. Це справді є одним із найсерйозніших порушень норм міжнародного гуманітарного права", – сказав Поночовний.

Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ.

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Президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції прокоментував окупацію українського Криму у 2014 році. По його словам, РФ не могла вчинити інакше, їх нібито змусили окупувати півострів.

Крім того, Путін на виступі перед розширеною колегією Міноборони звинуватив західні країни у нинішній "напруженій ситуації в Європі" та пригрозив НАТО через ракети в Україні.