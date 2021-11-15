Перший день карантину у Раді: скільки невакцинованих депутатів

У парламенті є політики, які ще хворіють на коронавірус

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У парламенті 83% народних депутатів отримали щонайменше одну дозу щеплення вакцини проти коронавіруса. Про це на прес-брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

"Щодо кількості провакцинованих народних депутатів – зараз ще інформація збирається – але станом на зараз: Апарат – 93% вакцинованих, 83% депутатів – мають ось таке посвідчення про вакцинацію", – сказав він.

За його словами, 83% від 420 депутатів – це 348 депутатів.

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Також він розповів про те, що станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів і 20 співробітників Апарату.

За словами політика, депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоб не створювати черги депутатів щодня на вході. Тобто працівники УДО не перевіряють у таких депутатів наявність сертифікатів.

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