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Перший день карантину у Раді: скільки невакцинованих депутатів

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 листопада, 14:48
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У парламенті є політики, які ще хворіють на коронавірус
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У парламенті 83% народних депутатів отримали щонайменше одну дозу щеплення вакцини проти коронавіруса. Про це на прес-брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

"Щодо кількості провакцинованих народних депутатів – зараз ще інформація збирається – але станом на зараз: Апарат – 93% вакцинованих, 83% депутатів – мають ось таке посвідчення про вакцинацію", – сказав він.

За його словами, 83% від 420 депутатів – це 348 депутатів.

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Скільки хворих у Раді

Також він розповів про те, що станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів і 20 співробітників Апарату.

За словами політика, депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоб не створювати черги депутатів щодня на вході. Тобто працівники УДО не перевіряють у таких депутатів наявність сертифікатів.

Ситуація з коронавірусом у Раді

  • За словами нардепа Михайла Радуцького, політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.
  • цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
  • Станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.

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