Первый день карантина в Раде: сколько невакцинированных депутатов

В парламенте есть политики, которые еще болеют коронавирусом

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В парламенте 83% народных депутатов получили, как минимум, одну дозу прививки вакцины против коронавируса. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук

"Что касается количества провакцинированных народных депутатов – сейчас еще информация собирается – но по состоянию на сейчас: Аппарат – 93% вакцинированных, 83% депутатов – имеют вот такое удостоверение о вакцинации", – сказал он.

По его словам, 83% от 420 депутатов – это 348 депутатов.

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Также он рассказал о том, что по состоянию на 15 ноября болеют коронавирусной болезнью 6 народных депутатов и 20 сотрудников Аппарата.

По словам политика, депутатам, у которых проверили наличие сертификата, выдают временные удостоверения, чтобы не создавать очереди депутатов ежедневно у входа. То есть, работники УГО не проверяют у таких депутатов наличие сертификатов.

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