Первый день карантина в Раде: сколько невакцинированных депутатов

В парламенте 83% народных депутатов получили, как минимум, одну дозу прививки вакцины против коронавируса. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук
"Что касается количества провакцинированных народных депутатов – сейчас еще информация собирается – но по состоянию на сейчас: Аппарат – 93% вакцинированных, 83% депутатов – имеют вот такое удостоверение о вакцинации", – сказал он.
По его словам, 83% от 420 депутатов – это 348 депутатов.
Сколько заболевших в Раде
Также он рассказал о том, что по состоянию на 15 ноября болеют коронавирусной болезнью 6 народных депутатов и 20 сотрудников Аппарата.
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По словам политика, депутатам, у которых проверили наличие сертификата, выдают временные удостоверения, чтобы не создавать очереди депутатов ежедневно у входа. То есть, работники УГО не проверяют у таких депутатов наличие сертификатов.
Ситуация с коронавирусом в Раде
- По словам нардепа Михаила Радуцкого, политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.
- В данный момент в Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.
- По состоянию на 1 ноября, коронавирусом болеют семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.