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Відключать світло, інтернет та зв'язок: Україну попередили про нову загрозу РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
26 грудня, 19:00
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Росія може задіяти проти України інші варіанти агресії, вважає ексміністр Загороднюк
Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Фото: колаж "Сьогодні"
Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк заявив, що Росія може вдатися до психологічних атак щодо нашої держави наступного року.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За словами ексміністра, щоб підвищити "градус" протистояння навколо України, РФ має цілий арсенал дій для досягнення мети, крім військових засобів.

"Якщо теоретично чи практично почнеться якась операція, звичайно, для України це буде величезним випробуванням. Але треба розуміти, що в них є арсенал дій, які не включають початок військової операції, але в будь-якому випадку вони можуть завдати нам шкоди і зіпсувати нам життя в наступному році... суттєво ускладнити його для того, щоб підняти градус чи ступінь напруги та нервовість ситуації", – сказав він.

За словами Загороднюка, РФ може робити кібератаки.

"Вони можуть робити кібератаки, вимикати об’єкти критичної інфраструктури. Тобто може відключатися електроенергія, інтернет, зв’язок і так далі. Вони можуть робити інформаційні операції. Згадайте Нові Санжари. Може бути таке на більшій території. Це, до речі, був експеримент, як ми вважаємо. І може бути одночасно на кількох територіях. Це, звичайно, можуть бути операції впливу інформаційні", – вважає ексміністр.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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