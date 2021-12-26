Відключать світло, інтернет та зв'язок: Україну попередили про нову загрозу РФ

Колишній міністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк заявив, що Росія може вдатися до психологічних атак щодо нашої держави наступного року.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
За словами ексміністра, щоб підвищити "градус" протистояння навколо України, РФ має цілий арсенал дій для досягнення мети, крім військових засобів.
Далі по темі
"Якщо теоретично чи практично почнеться якась операція, звичайно, для України це буде величезним випробуванням. Але треба розуміти, що в них є арсенал дій, які не включають початок військової операції, але в будь-якому випадку вони можуть завдати нам шкоди і зіпсувати нам життя в наступному році... суттєво ускладнити його для того, щоб підняти градус чи ступінь напруги та нервовість ситуації", – сказав він.
За словами Загороднюка, РФ може робити кібератаки.
"Вони можуть робити кібератаки, вимикати об’єкти критичної інфраструктури. Тобто може відключатися електроенергія, інтернет, зв’язок і так далі. Вони можуть робити інформаційні операції. Згадайте Нові Санжари. Може бути таке на більшій території. Це, до речі, був експеримент, як ми вважаємо. І може бути одночасно на кількох територіях. Це, звичайно, можуть бути операції впливу інформаційні", – вважає ексміністр.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- За даними німецького тижневика Die Welt, не на території України, а в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.
- Крім того, через Росію Швеція привела війська у бойову готовність.