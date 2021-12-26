Отключат свет, интернет и связь: Украину предупредили о новой угрозе РФ

Бывший министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк заявил, что Россия может прибегнуть к психологическим атакам в отношении нашего государства в следующем году.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
По словам экс-министра, чтобы повысить "градус" противостояния вокруг Украины, у РФ есть целый арсенал действий для достижения цели, помимо военных средств.
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"Если теоретически или практически начнется какая-то операция, конечно, для Украины это будет огромным испытанием. Но надо понимать, что у них есть арсенал действий, не включающих начало военной операции, но в любом случае они могут причинить нам вред и испортить нам жизнь в следующем году, существенно усложнить ее для того, чтобы поднять градус или степень напряжения и нервозность ситуации", – сказал он.
По словам Загороднюка, РФ может делать кибератаки.
"Они могут делать кибератаки, выключать объекты критической инфраструктуры. То есть может отключаться электроэнергия, интернет, связь и так далее. Они могут делать информационные операции. Вспомните Новые Санжары. Может быть такое на большей территории. Это, кстати, был опыт, как мы считаем. И может быть одновременно на нескольких территориях. Это, конечно, могут быть операции влияния информационные", – считает экс-министр.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- По данным немецкого еженедельника Die Welt, не на территории Украины, а в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.
- Кроме того, из-за России Швеция привела войска в боевую готовность.