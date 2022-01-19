"Не підемо на компроміс із РФ": деталі розмови Зеленського зі Столтенбергом

Серед іншого йшлося про можливу участь України у саміті НАТО в Мадриді

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Обмінювалися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля для стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО та можливу участь у ньому. Політика відкритих дверей залишається незмінною", – написав Зеленський у Twitter.

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У свою чергу Столтенберг також прокоментував діалог із українським лідером. Під час бесіди він висловив рішучу підтримку Україні перед російською агресією і що НАТО готове до подальшого діалогу з Росією. Крім того, генсек НАТО закликав РФ до негайної деескалації.

"Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів", – написав Столтенберг.

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