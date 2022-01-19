"Не підемо на компроміс із РФ": деталі розмови Зеленського зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Обмінювалися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля для стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО та можливу участь у ньому. Політика відкритих дверей залишається незмінною", – написав Зеленський у Twitter.
У свою чергу Столтенберг також прокоментував діалог із українським лідером. Під час бесіди він висловив рішучу підтримку Україні перед російською агресією і що НАТО готове до подальшого діалогу з Росією. Крім того, генсек НАТО закликав РФ до негайної деескалації.
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"Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів", – написав Столтенберг.
Україна прагне до НАТО
- 16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії.
- 21 грудня український лідер заявив, що чекає від НАТО 2022 року конкретних тимчасових перспектив членства України в Альянсі.
- Крім того, і Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО 2022 року. За його словами, для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.
- Крім того, НАТО висунуло Росії низку вимог. Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з України.