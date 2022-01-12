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Забирайтеся з України! НАТО висунуло Росії низку вимог

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 січня, 17:34
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Представники Росії почули усі претензії до свого боку / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Представники Росії почули усі претензії до свого боку / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У НАТО продовжують фіксувати збільшення військ Росії на кордонах України, про що представники Альянсу повідомили представникам Міноборони РФ під час переговорів щодо гарантій безпеки Кремлю. Також російські військові почули низку вимог на адресу своєї влади.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після переговорів із Росією, передає телеканал "Україна 24" .

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"Заберіть свої війська!"

"Ми висловили стурбованість фактом нарощування військ Росії на кордонах і закликали Росію до негайної деескалації ситуації в регіоні та закликали її до пошани суверенітету та територіальної цілісності своїх сусідів. Країни учасниці НАТО також закликали Росію утримуватися від агресивних силових дій та зловмисних дій, спрямованих проти країн НАТО та виконувати всі свої міжнародні зобов'язання. Все це означає, що наш діалог є складним, проте ще більш необхідним", – заявив Єнс Столтенберг.

Представники Альянсу вимагали, щоб Москва забрала свої війська з території незалежних держав.

"Росія має свої війська на території України, Грузії та Молдови. Ці сили розташовані там без узгодження урядів цих країн. Їх не запрошували. І країни-члени НАТО закликали Росію вивести війська і з повагою поставитися до територіальної цілісності та суверенітету Грузії, України та Молдови. Це основний принцип – повага до кордонів усіх країн для миру та безпеки у Європі", – наголосив Столтенберг.

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Хімічні та кібератаки

Під час переговорів Росії дорікнули за низку атак на суверенні держави-члени НАТО.

"Ми стурбовані збільшенням військової присутності Росії навколо України і це продовжується і це є частиною такої моделі поведінки, яку Росія у різних країнах використовує. Фіксуються нові кібератаки проти членів НАТО із боку Росії. Були й хімічні атаки на теренах країн НАТО. Також Росія дуже пригнічує демократичну опозицію у себе вдома", – резюмував Столтенберг.

Ситуація

  • Перед цим раундом переговорів посол США у Москві Джон Салліван назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією та реальною загрозою.
  • А самі переговори відбулися на тлі заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів, оскільки має право робити на своїй території все, що забажає.
  • Наприкінці минулого року колишній міністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк заявив, що Росія може вдатися до психологічних атак на нашу країну.
  • За даними Microsoft, минулого року майже 100 компаній і дев'ять федеральних агентств США постраждали в результаті кібератак з боку Росії, які пізніше отримали назву SolarWinds.
  • Як відомо, останніми роками Москва воліє розправлятися зі своїми опонентами за допомогою отруйної речовини "Новічок". Зокрема, у Німеччині повідомили, що бойова отрута групи "Новічок" була виявлена в речах російського опозиціонера Олексія Навального.

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