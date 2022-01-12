Забирайтеся з України! НАТО висунуло Росії низку вимог

Кремлю пригадали і анексію Криму, і "Новичок"

Представники Росії почули усі претензії до свого боку / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У НАТО продовжують фіксувати збільшення військ Росії на кордонах України, про що представники Альянсу повідомили представникам Міноборони РФ під час переговорів щодо гарантій безпеки Кремлю. Також російські військові почули низку вимог на адресу своєї влади.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після переговорів із Росією, передає телеканал "Україна 24" .

Реклама

"Заберіть свої війська!"

"Ми висловили стурбованість фактом нарощування військ Росії на кордонах і закликали Росію до негайної деескалації ситуації в регіоні та закликали її до пошани суверенітету та територіальної цілісності своїх сусідів. Країни учасниці НАТО також закликали Росію утримуватися від агресивних силових дій та зловмисних дій, спрямованих проти країн НАТО та виконувати всі свої міжнародні зобов'язання. Все це означає, що наш діалог є складним, проте ще більш необхідним", – заявив Єнс Столтенберг.

Представники Альянсу вимагали, щоб Москва забрала свої війська з території незалежних держав.

"Росія має свої війська на території України, Грузії та Молдови. Ці сили розташовані там без узгодження урядів цих країн. Їх не запрошували. І країни-члени НАТО закликали Росію вивести війська і з повагою поставитися до територіальної цілісності та суверенітету Грузії, України та Молдови. Це основний принцип – повага до кордонів усіх країн для миру та безпеки у Європі", – наголосив Столтенберг.

Реклама

Хімічні та кібератаки

Під час переговорів Росії дорікнули за низку атак на суверенні держави-члени НАТО.

"Ми стурбовані збільшенням військової присутності Росії навколо України і це продовжується і це є частиною такої моделі поведінки, яку Росія у різних країнах використовує. Фіксуються нові кібератаки проти членів НАТО із боку Росії. Були й хімічні атаки на теренах країн НАТО. Також Росія дуже пригнічує демократичну опозицію у себе вдома", – резюмував Столтенберг.

Ситуація