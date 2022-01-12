Убирайтесь из Украины! НАТО выдвинуло России ряд требований

Кремлю припомнили и аннексию Крыма, и "Новичок"

Представители России услышали все претензии к своей стороне / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В НАТО продолжают фиксировать увеличение войск России на границах Украины, о чем представители Альянса сообщили представителям Минобороны РФ во время переговоров по гарантиям безопасности Кремлю. Также российские военные услышали ряд требований в адрес своих властей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга после переговоров с Россией, сообщает телеканал "Украина 24".

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"Заберите свои войска!"

"Мы высказали обеспокоенность фактом наращивания войск России на границах и призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации в регионе и призвали ее к уважению суверенитета и территориальной целостности своих соседей. Страны участницы НАТО также призвали Россию воздерживаться от агрессивных силовых действий и злонамеренных действий, направленных против стран НАТО и выполнять все свои международные обязательства. Все это означает, что наш диалог является сложным, однако еще более необходимым", – заявил Йенс Столтенберг.

Представители Альянса потребовали, чтобы Москва забрала свои войска с территории независимых государств.

"Россия имеет свои войска на территории Украины, Грузии и Молдовы. Эти силы расположены там без согласования правительств этих стран. Их не приглашали. И страны члены НАТО призвали Россию вывести войска и с уважением отнестись к территориальной целостности и суверенитету Грузии, Украины и Молдовы. Это основной принцип – уважение к границам всех стран для мира и безопасности в Европе", – отметил Столтенберг.

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Химические и кибератаки

Во время переговоров Россию упрекнули в совершении ряда атак на суверенные государства-члены НАТО.

"Мы обеспокоены увеличением военного присутствия России вокруг Украины и это продолжается и это есть частью такой модели поведения, которую Россия в разных странах использует. Фиксируются новые кибератаки против членов НАТО со стороны России. Были и химические атаки на территории стран НАТО. Также Россия очень подавляет демократическую оппозицию у себя дома", – резюмировал Столтенберг.

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