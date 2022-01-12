Убирайтесь из Украины! НАТО выдвинуло России ряд требований

В НАТО продолжают фиксировать увеличение войск России на границах Украины, о чем представители Альянса сообщили представителям Минобороны РФ во время переговоров по гарантиям безопасности Кремлю. Также российские военные услышали ряд требований в адрес своих властей.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга после переговоров с Россией, сообщает телеканал "Украина 24".
"Заберите свои войска!"
"Мы высказали обеспокоенность фактом наращивания войск России на границах и призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации в регионе и призвали ее к уважению суверенитета и территориальной целостности своих соседей. Страны участницы НАТО также призвали Россию воздерживаться от агрессивных силовых действий и злонамеренных действий, направленных против стран НАТО и выполнять все свои международные обязательства. Все это означает, что наш диалог является сложным, однако еще более необходимым", – заявил Йенс Столтенберг.
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Представители Альянса потребовали, чтобы Москва забрала свои войска с территории независимых государств.
"Россия имеет свои войска на территории Украины, Грузии и Молдовы. Эти силы расположены там без согласования правительств этих стран. Их не приглашали. И страны члены НАТО призвали Россию вывести войска и с уважением отнестись к территориальной целостности и суверенитету Грузии, Украины и Молдовы. Это основной принцип – уважение к границам всех стран для мира и безопасности в Европе", – отметил Столтенберг.
Химические и кибератаки
Во время переговоров Россию упрекнули в совершении ряда атак на суверенные государства-члены НАТО.
"Мы обеспокоены увеличением военного присутствия России вокруг Украины и это продолжается и это есть частью такой модели поведения, которую Россия в разных странах использует. Фиксируются новые кибератаки против членов НАТО со стороны России. Были и химические атаки на территории стран НАТО. Также Россия очень подавляет демократическую оппозицию у себя дома", – резюмировал Столтенберг.
Ситуация
- Перед данным раундом переговоров посол США в Москве Джон Салливан назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой.
- А сами переговоры прошли на фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ, поскольку имеет право делать на своей территории все, что захочет.
- В конце прошлого года бывший министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк заявил, что Россия может прибегнуть к психологическим атакам на нашу страну.
- По данным Microsoft, в прошлом году почти 100 компаний и девять федеральных агентств США пострадали в результате кибератак со стороны России, которые позже получили название SolarWinds.
- Как известно, в последние годы Москва предпочитает расправляться со своими оппонентами при помощи отравляющего вещества "Новичок". В частности, в Германии сообщили, что боевой яд группы "Новичок" был обнаружен в вещах российского оппозиционера Алексея Навального.