Начальник поліції Києва відреагував на плани "Нацкорпусу" протестувати на Банковій (відео)

Під час "Маршу слави УПА" націоналісти проведуть акцію протесту під Офісом президента

Учасників маршу супроводжують правоохоронці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 14 жовтня, проходить "Марш слави УПА". Українські націоналісти планують завершити його на Банковій біля Офісу президента.

Про це "Сьогодні" розповів ветеран полку "Азов", керівник "Національного корпусу" в місті Києві Сергій Тамарін.

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"Сьогодні це не просто марш традиційний у вигляді свята, сьогодні це марш, який переслідує певну мету. Мета донести свої переконання, донести свою думку, думку патріотичного суспільства. Воно полягає в протистоянні капітулянскому настрою Банковій, в протистоянні репресіям і кримінальному переслідуванню ветеранів. Тому кінцева точка вибрана Офіс президента, де будуть передані наші умови", – сказав Тамарін.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Іван Виговський відреагував на плани націоналістів: "Забезпечено публічну безпеку і порядок, досить сил і засобів. Розуміємо, які заплановані заходи, все буде добре. Будемо дивитися".

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Також у поліції додали, що учасників маршу супроводжує колона правоохоронців. На місці також працює поліція діалогу. Правоохоронці налаштовані на мирне проведення заходу.

Що відомо про марш