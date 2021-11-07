Коломойський отримає своє? Буймістер заявила про бажання Банкової щодо "Укрнафти"

Народні депутати висловлюють свою думку про скандальну справу з боргами "Укрнафти"

Коломойський вважає, що держава винна у справі "Укрнафти" / Колаж "Сьогодні"

Народні депутати України з різних партій вважають, що Офіс президента може знайти політичне рішення для невиплати Ігореві Коломойському з бюджету України сумнівного боргу у 30 млрд гривень. Однак на сьогодні немає підстав казати, що Банкова це зробить.

Не для цього закон протягували

За даними позафракційного народного депутата Людмили Буймістер ("Слуга народу"), відповідне рішення суду було, але давно – імовірно, у 2008 році. Однак це рішення було досить сумнівним із юридичної точки зору. І тоді через ВР протягнули законопроєкт, який допоможе Коломойському отримати ці гроші.

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"Погоджуся, що ключовою буде політична воля президента в тому, чи держава виплачуватиме ці гроші і чи збережеться зарезервований газ для України. На превеликий жаль, у мене такої надії немає. Зовсім мало. Минулого року цілком підступно протягнули законопроєкт, який дозволяє врегулювати питання заборгованості "Укрнафти" у розмірі 30 млрд гривень. Але тоді ніхто не казав, що ці борги сумнівні. Нам розповідали, що це виключно для того, щоб Укрнафта закрила свої податкові борги. І навіть коли з такими поясненнями не вистачило голосів під час першого голосування, керівництво включило до законопроєкту зарплати шахтарям, які вже мітингували під Верховною Радою та виконання наших міжнародних зобов'язань. Щось змінилося у цьому плані за рік? Думаю, що політичної волі всередині Офісу президента сьогодні точно немає", – заявила Людмила Буймістер у програмі "День Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Таємна угода

За даними Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), і 15 років тому і зараз без допомоги влади Коломойський, якому належить 50% акцій "Укрнафти", не зміг би спочатку "намалювати" такі борги, а потім отримати за них гроші з бюджету України.

"Без співпраці із владою таку аферу неможливо провернути. "Укрнафта" видобувала газ і 15 років тому, згідно з тодішнім рішенням, що весь газ власного виробництва йшов на потріби населення, і таким чином "Нафтогаз" забирав цей газ за фіксованою ціною. "Укрнафта" відмовлялася від відповідного проведення грошей і таким чином вона вважала, що існує якийсь борг держави перед нею, нарахувала 10 млрд кубометрів. Потім Коломойський, якому належить 50% "Укрнафти", звернувся до Стокгольмського арбітражу, проте Стокгольмський арбітраж відхилив цей позов. Справа вже затихла, проте цього року – активізувалася.Тепер уже позов пішов до Господарського суду міста Києва. І, не чекаючи навіть рішення суду, "Нафтогаз" пішов на певну мирову. Остаточних даних ми навіть не знаємо на цей момент. Вже 700 млн кубометрів газу "Нафтогаз" зарезервував як борг перед "Укрнафтою". За сьогоднішньою ціною – це 700 млн доларів", – заявив Гончаренко у програмі "День Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

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