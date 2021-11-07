Коломойский получит свое? Буймистер заявила о желаниях Банковой по "Укрнафте"

Народные депутаты высказывают свое мнение о скандальном деле с долгами "Укрнафты"

Коломойский считает, что государство должно по делу "Укрнафты" / Коллаж "Сегодня"

Народные депутаты Украины из разных партий считают, что Офис президента может найти политическое решение для невыплаты Игорю Коломойскому из бюджета Украины сомнительного долга в 30 млрд гривен. Однако на сегодня нет оснований говорить, что Банковая это сделает.

Не для этого закон протягивали

По данным позафракционного народного депутата Людмилы Буймистер ("Слуга народа"), соответствующее решение суда было, но давно – предположительно в 2008 году. Однако это решение было довольно сомнительным с юридической точки зрения. И тогда через ВР протянули законопроект, который поможет Коломойскому получить эти деньги.

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"Соглашусь, что ключевой будет политическая воля президента в том, будет ли государство выплачивать эти деньги и сбережется ли зарезервированный газ для Украины. К большому сожалению, у меня такой надежды нет. Совсем мало. В прошлом году совершенно коварным образом протянули законопроект, который позволяет урегулировать вопросы задолженности "Укрнафты" в размере 30 млрд гривен. Но тогда никто не говорил, что долги эти сомнительные. Нам рассказывали, что это исключительно для того, чтобы "Укрнафта" закрыла свои налоговые долги. И даже когда с такими объяснениями не хватило голосов во время первого голосования, руководство включило в законопроект зарплаты шахтерам, которые уже митинговали под Верховной Радой, и выполнение наших международных обязательств. Что-то изменилось в этом плане за год? Думаю, что политической воли внутри Офиса президента сегодня точно нет", – заявила Людмила Буймистер в программе "День Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Тайная сделка

По данным Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), и 15 лет назад и сейчас без помощи властей Коломойский, которому принадлежит 50% акций "Укрнафты" не смог бы сначала "нарисовать" такие долги, а затем получить за них деньги из бюджета Украины.

"Без сотрудничества с власть такую аферу невозможно провернуть. "Укрнафта" добывала газ и 15 лет тому, согласно тогдашнему решению, что весь газ собственного производства шел на нужды населения, и таким образом "Нафтогаз" забирал этот газ по фиксированной цене. "Укрнафта" отказывалась от соответствующего проведения денег и таким образом она считала, что существует какой-то долг государства перед ней. Насчитала 10 млрд кубометров. Потом Коломойский, которому принадлежит 50% "Укрнафты", обратился в Стокгольмский арбитраж, однако Стокгольмский арбитраж отклонил этот иск. Дальше дело затихло, однако в этом году – активизировалась. Теперь уже иск пошел в Хозяйственный суд города Киева. И, не ожидая даже решения суда, "Нафтогаз" пошел на определенную мировую. Окончательных данных мы даже не знаем на этот момент. Что мы знаем точно, что уже 700 млн кубометров газа "Нафтогаз" зарезервировал как долг перед "Укрнафтой". По сегодняшней цене – это 700 млн долларов", – заявил Гончаренко в программе "День Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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