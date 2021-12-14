Генерал Залужний заявив про перемогу Путіна в Європі

Головнокомандувач ЗС України розповів про реальну мету Путіна

Україна спостерігає, як армія Росії проводить свої навчання / Колаж "Сьогодні"

У Міноборони України заявляють, що ситуація навколо нашої країни залишається напруженою і в цьому винна слабка реакція міжнародного співтовариства на квітневу ескалацію Росії.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний під час зустрічі із представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні (ЄС та НАТО).

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Різка заява

"Воєнна-стратегічна обстановка довкола України залишається напруженою. Все, що відбувається зараз, – це наслідок слабкої реакції міжнародної спільноти на цьогорічну квітневу ескалацію. Якби тоді було вжито більш дієвих заходів, не було б шантажу із застосуванням військової сили, енергетичної та "міграційної" кризи", – заявив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗС України наголосив, що Росія працює на підрив загальноєвропейської безпеки.

"Метою російської гібридної агресії є не тільки повернення України у сферу свого впливу, а й в цілому підрив євроатлантичної та європейської безпеки. Тому відповідь агресору має бути консолідованою. Ми як військові готові до будь-якого розвитку ситуації. Але має бути дипломатичний шлях, хоча Росія вживає надзусиль, щоб ці майданчики не працювали, змушуючи Україну вести прямі переговори з ОРДЛО. Це робиться для того, щоб з РФ зняли санкції, оскільки вона вже не буде стороною конфлікту. Але я вважаю, що Росія має відповідати за все, що відбувається", – заявив генерал-лейтенант.

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