Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Влада Події

Добкін програв вибори у Харкові – що вирішив суд

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 листопада, 16:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У перерахунку голосів відмовлено, рішення оскарженню не підлягають
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові колегія Другого апеляційного адміністративного суду відмовила у перерахунку голосів у 4 районах міста кандидату у мери Михайлу Добкіну та Громадянській мережі ОПОРА у Харківській області. Новообраний мер – кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов, який одержав у першому турі 50,66% голосів, готується до церемонії вступу на посаду.

Про це повідомило агентство "Укрінформ" з посиланням на адвоката Добкіна – Анатолія Родзінського.

Реклама

Справа закрита

"Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду відмовила Добкіну та ОПОРІ у перерахунку голосів у 4-х районах міста: вчора близько 23:00 – у Холодногірському та Слобідському, а щойно – у Новобаварському та Основ'янському" , – повідомив Родзинський.

За його словами, колегія спочатку скасувала рішення суду першої інстанції, а потім ухвалила своє, за змістом таке саме: "Рішення апеляційного суду оскарженню не підлягають".

Як розвивалися події

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Путін діє руками Лукашенка: у чому інтерес РФ у ситуації з мігрантами Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні" Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Ніцой: Проблема російськомовних – вина вчителів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

149 056

захворіло за тиждень в Україні

-4%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти