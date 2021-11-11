Добкін програв вибори у Харкові – що вирішив суд

У Харкові колегія Другого апеляційного адміністративного суду відмовила у перерахунку голосів у 4 районах міста кандидату у мери Михайлу Добкіну та Громадянській мережі ОПОРА у Харківській області. Новообраний мер – кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов, який одержав у першому турі 50,66% голосів, готується до церемонії вступу на посаду.
Про це повідомило агентство "Укрінформ" з посиланням на адвоката Добкіна – Анатолія Родзінського.
Справа закрита
"Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду відмовила Добкіну та ОПОРІ у перерахунку голосів у 4-х районах міста: вчора близько 23:00 – у Холодногірському та Слобідському, а щойно – у Новобаварському та Основ'янському" , – повідомив Родзинський.
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За його словами, колегія спочатку скасувала рішення суду першої інстанції, а потім ухвалила своє, за змістом таке саме: "Рішення апеляційного суду оскарженню не підлягають".
Як розвивалися події
- 1 листопада міська ТВК оголосила, що на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в. о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. За Терехова віддали свої голоси 146 тисяч мешканців Харкова. За Добкіна – 82 тисячі.
- 2 листопада ОПОРА вимагає відмінити підсумкові результати голосування, за якими переможцем оголосили Ігоря Терехова.
- 3 листопада Громадянська мережа ОПОРА повідомила про фальсифікації протоколів ще на десятках виборчих дільниць.
- 5 листопада Міська виборча комісія Харкова відмовилася перераховувати голоси на окремих дільницях та скасовувати перемогу Ігоря Терехова на виборах мера.
- 9 листопада окружний адмінсуд Харкова відмовив у перерахунку "спірних" голосів за позовом кандидата у мери Михайла Добкіна.