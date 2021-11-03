"Це ще не кінець": на виборах мера у Харкові виявили нові фальсифікації

Оголошена 1 листопада перемога на виборах мера Харкова у першому ж турі кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова виявилася ще сумнівнішою. Громадянська мережа ОПОРА повідомила про фальсифікації протоколів ще із 30 виборчих дільниць.
Про це говориться на сайті мережі ОПОРА.
Фальсифікації
"У даних 30 з 40 виборчих дільниць територіального округу кількість голосів за кандидата Ігоря Терехова в протоколі про підсумки голосування виявилася більшою від занесеної в протокол №12 засідання ТВК, що отримали спостерігачі ОПОРИ. Кількість голосів за інших кандидатів пропорційно зменшувалась", – сказано у заяві спостерігачів.
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Виглядає це так:
2 листопада спостерігачі ОПОРИ звернулися до міської ТВК зі скаргами на Новобаварську та Основ'янську територіальні виборчі комісії через розбіжності у протоколах. Тоді йшлося про 10 протоколів.
Реакція
"Ще 30 дільниць із сфальсифікованими результатами. Це треш. І це ще не кінець. Той момент, коли просто треба було піти на другий тур і спокійно виграти, але ти вирішив обдурити долю", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці депутат Міської ради Харкова Дмитро Булах.
"З цим "одобрямс" я погоджуватися не маю наміру. Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терьохові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу", – написав раніше головний опонент Терехова Михайло Добкін.
Переможець поки що обмежився лише подякою виборцям.
Як розвивалися події
- Увечері 1 листопада міська ТВК оголосила своє рішення, що на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в. о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
- Опитування виборців також показало, що переміг кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов.
- Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін спочатку визнав свою поразку на виборах, що відбулися 31 жовтня. Відповідну заяву політик зробив у своєму телеграм-каналі.
- Також ТВК заявила, що при оголошенні результатів голосування з перемогою Терехова все-таки сталася помилка щодо голосів, поданих за лідера місцевого відділення політичної партії "Національний корпус" Костянтина Немічова.
- 2 листопада ОПОРА вимагала відмінити підсумкові результати голосування, за якими переможцем оголосили Ігоря Терехова.