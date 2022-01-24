Демократія у світі під загрозою: Данілов назвав причину

Секретар РНБО пов'язує евакуацію дипломатів із "залежністю від грошей"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC прокоментував евакуацію дипломатів з України та назвав причини такого рішення.

За його словами, для тих, хто евакуював своїх представників, важливіша не демократія, а гроші.

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"Представники ЄС сьогодні зробили заяви, що не бачать підстав для евакуації своїх дипломатів. Ще раз наголошую: відбувається дуже багато різних процесів, кожна країна передовсім вирішує свої власні питання. Чи перебуває сьогодні демократія у світі під загрозою? Так. Тому що сьогодні гроші , на жаль, у багатьох випадках виграють. І коли кажуть "Захід", такого спільного знаменника, як "Захід", вже не існує. Є країни, які дотримуються демократії, а є країни, для яких гроші сьогодні є домінантою. Причому ці країни входять у ЄС, ці країни входять у НАТО", – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене питанням російської агресії та інших загроз для безпеки України.

Евакуація дипломатів з України

Евакуація дипломатів розпочалася 18 січня 2021 року, коли американське видання The New York Times повідомило, що з України масово виїжджають російські дипломати. Незабаром МЗС України та МЗС Росії спростували цю інформацію, заявивши, що диппредставництва працюють у штатному режимі й евакуація не планується.

24 січня Велика Британія і США розпочали евакуацію сімей дипломатів з України. Слідом за ними відкликала своїх співробітників і Німеччина.

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Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян з нашої країни. Наразі таку потребу розглядають.

Коментуючи ситуацію, що склалася, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не має наміру евакуювати з України своїх дипломатів або їхні сім'ї через загрозу нового вторгнення Росії. Чехія, Данія, Латвія також поки що не планують виїзд.

Українська сторона вважає, що рішення Державного департаменту США щодо від'їзду членів сімей співробітників американського посольства у Києві було передчасним.