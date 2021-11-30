Справа "вагнерівців": Єрмак дав свідчення в ДБР

Єрмак не хотів, щоб при дачі показань були присутні ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань допитало голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації із затримання "вагнерівців". Про допит політик розповів на своїй сторінці у Facebook .

"Як законослухняний громадянин, сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав", – написав Єрмак.

Єрмак також зазначив, що "дуже важливо, щоб слідство встановило істину та розставило у цій справі всі крапки над "і".

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Відомо, що зараз слідство поки що не має жодного факту чи доказу причетності Єрмака до зриву спецоперації у захопленні "вагнерівців".

Крім того, 30 листопада тимчасова слідча комісія встановила, що правоохоронними органами та прокуратурою України було зроблено все необхідне для екстрадиції затриманих найманців із території Білорусі.

Зазначимо, що українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat.

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Передісторія

В Україні спалахнув скандал через провал спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. Розслідування Bellingcat встановило, що затримання перенесли через прохання Офісу президента відкласти операцію. Цей факт підтвердив і ексначальник ГУР Василь Бурба, додавши, що на Банковій є "кріт", що зливає секретну інформацію.

В Офісі президента спочатку заперечували сам факт підготовки такої операції, потім називали її "не нашою операцією", натякаючи на причетність до цих подій Росії, після чого взагалі стверджували, що "спецзахід" щодо переміщення "вагнерівців" до України все ж таки готувався, але не відбувся.

Покарання за зрив операції

Крім "держзради" (ст. 111 КК України – загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років), дії зловмисників можуть кваліфікуватися за статтями "розголошення державної таємниці" (ст. 328 КК України – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років), а також "Зловживання службовим становищем" (ст. 364 КК України – від 5 до 10 років в'язниці).