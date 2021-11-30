Рада схвалила проміжний звіт щодо "вагнерівців"

Тимчасова слідча комісія встановила, що правоохоронні органи та прокуратура України зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Білорусі.
Верховна Рада на засіданні 251 голосами підтримала проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з "вагнерівців".
"Правоохоронці та прокуратура зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Білорусі, але підготовка необхідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як найманці були затримані в Мінську", – встановила ТСК.
Також ТСК встановила, що незадовільність роботи правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень, зокрема, це стосувалося подій біля Іловайська у період з липня по серпень 2014 року.
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"Керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ часів Іловайської трагедії систематично протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВРУ з цього питання, незважаючи на неодноразові звернення попередньої ТСК до колишнього президента України", – йдеться у звіті.
Тепер звіт буде направлено до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР.
Раніше ми писали, що українські слідчі органи вивчать матеріали , викладені у звіті Bellingcat.
Передісторія
- 29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак із "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.
- Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.
- У звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider йшлося про те, що операція з доставки в Україну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер" вважається унікальною операцією спецслужб України, аналогів якої не було.