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Рада схвалила проміжний звіт щодо "вагнерівців"

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 11:55
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ТСК не вдалося точно встановити, хто і на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відстрочку

Тимчасова слідча комісія встановила, що правоохоронні органи та прокуратура України зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Білорусі.

Верховна Рада на засіданні 251 голосами підтримала проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з "вагнерівців".

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"Правоохоронці та прокуратура зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Білорусі, але підготовка необхідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як найманці були затримані в Мінську", – встановила ТСК.

Також ТСК встановила, що незадовільність роботи правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень, зокрема, це стосувалося подій біля Іловайська у період з липня по серпень 2014 року.

"Керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ часів Іловайської трагедії систематично протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВРУ з цього питання, незважаючи на неодноразові звернення попередньої ТСК до колишнього президента України", – йдеться у звіті.

Тепер звіт буде направлено до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР.

Раніше ми писали, що українські слідчі органи вивчать матеріали , викладені у звіті Bellingcat.

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Передісторія

  • 29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак із "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.
  • Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.
  • У звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider йшлося про те, що операція з доставки в Україну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер" вважається унікальною операцією спецслужб України, аналогів якої не було.

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