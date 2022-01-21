Росія наражається на серйозні проблеми: Шольц і Джонсон налякали Путіна

Лідери Великої Британії та Німеччини висловили стурбованість діями РФ на кордоні з Україною

Зліва направо – Борис Джонсон, Володимир Путін, Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили спільну позицію щодо наслідків для РФ у разі нового вторгнення в Україну.

Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єра за результатами їхньої телефонної розмови, повідомляє Європейська правда .

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"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні і погодилися, що подальша військова агресія дорого коштуватиме Росії. Вони поділилися глибоким занепокоєнням дестабілізаційними діями Росії в Україні, що продовжуються, і заявили, що будь-яке вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою", – йдеться у заяві.

Крім того, Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО над скоординованою відповіддю.

Загроза вторгнення РФ в Україну