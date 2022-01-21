Росія наражається на серйозні проблеми: Шольц і Джонсон налякали Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили спільну позицію щодо наслідків для РФ у разі нового вторгнення в Україну.
Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єра за результатами їхньої телефонної розмови, повідомляє Європейська правда .
"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні і погодилися, що подальша військова агресія дорого коштуватиме Росії. Вони поділилися глибоким занепокоєнням дестабілізаційними діями Росії в Україні, що продовжуються, і заявили, що будь-яке вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою", – йдеться у заяві.
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Крім того, Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО над скоординованою відповіддю.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- Також голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії України Микола Маломуж розповів, скільки Росії потрібно військ для вторгнення в Україну. За його словами, Росія, розміщуючи війська поблизу кордонів, зокрема й у Білорусі, нагнітає цим ситуацію.
- Крім того, CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.