Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації з приводу затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи.
Про це він сказав в ефірі "Ток-шоу №1 з Василем Головановим" на телеканалі "Україна 24".
Думка
"За ці декілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою. А ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку-то операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально", – заявив керівник фракції "Слуга народу".
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Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.
"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було", – сказав він. Водночас, Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація по "вагнерівцям" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.
Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.
Ситуація з Банковою
- В жовтні Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що все розслідування Bellingcat ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел.
- Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців".
- Причиною зриву операції могла стати неприязнь між на той час керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою та представниками Офісу президента. Так вважають розслідувачі з Bellingcat.